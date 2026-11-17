Thông báo của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết, trong 24h qua, có tổng cộng 4 tàu chở dầu đã va trúng thủy lôi, phát nổ và bốc cháy tại eo Hormuz. Chiếc mới nhất được báo cáo gặp sự cố đêm qua. Cả 4 phương tiện bị cáo buộc đã đi vào tuyến không an toàn và không được Iran cấp phép ở phía Nam eo biển.

Ngoài ra, IRGC còn tuyên bố đã bắn hạ hoặc vô hiệu hóa 2 chiếc UAV trinh sát quân sự của Mỹ ở eo Hormuz. Chiếc thứ nhất là MQM-170, bị hệ thống phòng không Iran khống chế và thu giữ tại khu vực đảo Qeshm chiều qua. Chiếc thứ 2 bị bắn hạ giữa đêm, là dòng MQ-1. IRGC khẳng định chiếc MQ-1 đã bị vũ khí phòng không Iran đánh trúng và phá hủy hoàn toàn, khi đang thực hiện hành vi thù địch. Tuy nhiên, thông tin chưa được các nguồn độc lập kiểm chứng.

Một con tàu tại eo biển Hormuz, ngoài khơi tỉnh Musandam của Oman, ngày 12/4/2026. Ảnh: Reuters

Trong một diễn biến đáng chú ý khác, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi tối qua đã đến Muscat, Oman. Theo truyền thông khu vực, trong thời gian ở Muscat, ông Araghchi thảo luận với giới chức Oman về loạt vấn đề nổi cộm hiện nay, đặc biệt là giải pháp hạ nhiệt căng thẳng Mỹ-Iran và mở lại eo biển Hormuz.

Trước khi đến Oman, Ngoại trưởng Iran đã tham dự Hội nghị cấp cao Tổ chức Hợp tác Kinh tế (ECO) tại Islamabad, Pakistan. Bên lề Hội nghị, ông Araghchi có cuộc gặp và trao đổi cùng Thống tướng Asim Munir, Tư lệnh quân đội quốc gia Pakistan. Hai bên thảo luận biện pháp củng cố quan hệ song phương, tình hình an ninh khu vực, cũng như các nỗ lực trung gian mà Pakistan và một số quốc gia đang tiến hành, để hóa giải căng thẳng Mỹ-Iran. Tuy nhiên, kết quả cụ thể của các cuộc trao đổi và thảo luận kể trên, chưa được công bố.