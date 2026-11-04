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4 tàu dầu bốc cháy tại eo biển Hormuz, Iran đưa ra điều kiện hòa bình

Thứ Tư, 19:48, 04/11/2026
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VOV.VN - Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran vừa thông báo có thêm 4 tàu dầu va phải thủy lôi và bốc cháy tại eo biển Hormuz. Ngoài ra, Tehran còn tuyên bố bắt giữ 2 tàu, đồng thời bắn hạ thêm 1 thiết bị bay không người lái (UAV) trinh sát hiện đại của quân đội Mỹ. Điều kiện hòa bình do họ đưa ra cũng rất cứng rắn.

Tương tự như nhiều thông báo công bố trước đó, trong thông báo sáng 4/11, Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) khẳng định cả 4 tàu dầu vừa bị trúng thủy lôi, do đã đi vào tuyến không an toàn và phi pháp ở phía Nam eo biển Hormuz. 4 tàu đều phát nổ và hiện vẫn đang bốc cháy. Tuy nhiên, quốc tịch và tình trạng thủy thủ đoàn trên tàu không được đề cập. Bên cạnh đó, IRGC còn thông báo đã bắt giữ 2 tàu khác với cáo buộc vi phạm quy định. Danh tính và quốc tịch các tàu cũng không được nhắc đến.

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Một vụ cháy tàu ở Hormuz trước đây. Ảnh: Hải quân Thái Lan.

Đặc biệt, lực lượng vũ trang quyền lực nhất Iran cũng tuyên bố đã bắn hạ thêm 1 UAV trinh sát hiện đại MQ-9 Reaper của quân đội Mỹ tại eo Hormuz lúc 4h30 sáng 4/11 (giờ địa phương). IRGC khẳng định đây là chiếc UAV MQ-9 thứ 56 của Mỹ bị bắn hạ, kể từ khi xung đột bùng phát vào cuối tháng 2/2026. Tuy nhiên, thông tin chưa được các nguồn độc lập xác nhận.

Theo truyền thông khu vực, nếu thông tin Iran vừa công bố là đúng sự thật, tổng cộng đã có ít nhất 10 tàu dầu bị trúng thủy lôi và bốc cháy tại eo biển Hormuz, chỉ trong 4 ngày đầu tháng 11. Trước đó, trong tháng 10, khoảng 40 tàu hàng, phần lớn là tàu dầu, được báo cáo đã bị tấn công hoặc gặp sự cố an ninh nghiêm trọng như va phải thủy lôi tại eo Hormuz, mức cao nhất kể từ đầu xung đột.

Iran hôm qua (3/11) tuyên bố chưa đạt được tiến triển mới trong các cuộc đàm phán với Mỹ, đồng thời đưa ra những tuyên bố cứng rắn về điều kiện hòa bình và quyền kiểm soát eo biển Hormuz.

Thư ký Hội đồng An ninh quốc gia tối cao Iran Mohsen Rezaei cho biết phản hồi của Mỹ đối với các quyền lợi và yêu cầu của Tehran là không thuyết phục. Ông nhấn mạnh Iran sẽ không mở lại eo biển Hormuz nếu Mỹ chưa đáp ứng đầy đủ và rõ ràng 7 điều kiện mà nước này đưa ra. Tuy nhiên, nội dung cụ thể của 7 điều kiện hiện chưa được công bố.

Trong khi đó, Tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Iran Ali Abdollahi cũng công bố 5 nguyên tắc mà nước này cho là cần thiết để thiết lập hòa bình lâu dài trong khu vực. Các nguyên tắc bao gồm chấm dứt xung đột trên tất cả các mặt trận; dỡ bỏ các lệnh trừng phạt và giải phóng tài sản của Iran bị phong tỏa; bồi thường thiệt hại chiến tranh; công nhận chủ quyền của Iran đối với eo biển Hormuz; và Mỹ cam kết không tiến hành hành động quân sự nhằm vào Iran trong tương lai.

Ông Abdollahi cảnh báo lực lượng Iran sẽ đáp trả ngay lập tức và mạnh mẽ trước mọi mối đe dọa, không giới hạn về phạm vi địa lý. Dù khẳng định không tìm kiếm chiến tranh, Iran cũng đang chuyển chiến lược quân sự từ phòng thủ sang chủ động tiến công.

Cùng ngày, Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran cáo buộc Mỹ sử dụng các biện pháp đe dọa và chiến tranh tâm lý nhằm chuẩn bị cho một cuộc xung đột mới. Phát ngôn viên quân đội Iran cũng cảnh báo bất kỳ hành động quân sự nào tiếp theo của Mỹ sẽ phải đối mặt với phản ứng quyết liệt và trên quy mô rộng hơn trước đây. Phía Iran cho rằng, nếu chiến tranh bùng phát trở lại, phạm vi xung đột sẽ không chỉ giới hạn ở Trung Đông.

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Iran cho rằng cử tri Mỹ đã nói “không” với chiến tranh

VOV.VN - Sau khi bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ diễn ra với thắng lợi thuộc về đảng Dân chủ ở cả Thượng viện và Hạ viện, Chủ tịch Quốc hội Iran cho rằng cử tri và người dân Mỹ đã nói "không" với chiến tranh, phản đối cuộc chiến mà Tổng thống Donald Trump phát động nhằm vào Iran. 

Bá Thi/VOV-Cairo, Châu Anh/VOV1
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