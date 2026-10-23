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5 dấu hiệu cho thấy xung đột Mỹ-Iran sẽ leo thang

Thứ Sáu, 22:06, 23/10/2026
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VOV.VN - Trước thềm các cuộc bầu cử quan trọng chuẩn bị được tiến hành tại Mỹ và Israel – 2 quốc gia đồng minh đã 2 lần tấn công Iran trong chưa đầy 1 năm, truyền thông và giới phân tích khu vực đã chỉ ra nhiều dấu dấu hiệu cho thấy: Cuộc chiến Mỹ - Israel - Iran có thể sẽ leo thang hơn trong thời gian tới.

Kênh truyền hình TRT của Thổ Nhĩ Kỳ chỉ ra rằng có 5 dấu hiệu hay diễn biến đáng chú ý cho thấy: cuộc chiến mà Mỹ và Israel phát động chống Iran cách đây gần 8 tháng, sẽ tiếp tục leo thang, có thể là ngay trong một vài ngày tới.

Thứ nhất, Tổng thống Mỹ Donald Trump - người có vai trò quyết định nhất về tương lai xung đột - ngày càng đề cập và ám chỉ nhiều hơn về kịch bản phát động chiến dịch tấn công mới chống Iran. Ngày 21/10 vừa qua, ông Trump tuyên bố rằng Mỹ đang không đàm phán với Iran và bằng cách này hay cách khác, vấn đề sẽ được giải quyết. Trước đó, Tổng thống Mỹ nhiều lần để ngỏ khả năng Mỹ sẽ phát động chiến dịch tấn công quy mô lớn để giải quyết dứt điểm vấn đề Iran ngay sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3/11 tại Mỹ.

Iran đáp trả những đe dọa của Mỹ bằng nhiều tuyên bố cứng rắn. Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran, ông Mohsen Rezaei hôm qua cảnh báo Tehran có thể tấn công các cơ sở năng lượng, công nghệ và dữ liệu liên quan Washington trên toàn vùng Vịnh.  

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Tàu chiến Mỹ tấn công Iran ngày 12/7 (Ảnh: Reuters).

Thứ hai, hoạt động tấn công tàu hàng tại eo biển Horrmuz tăng đột biến. Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO) hôm qua cho biết, kể từ đầu tháng 10 đến nay, cơ quan này ghi nhận 27 cuộc tấn công nhằm vào tàu hàng tại eo biển Hormuz – mức cao nhất kể từ đầu xung đột. Giai đoạn tháng 7-8-9 vừa qua, quân đội Mỹ gần như đáp trả mọi cuộc tấn công xảy ra tại eo Hormuz, bằng việc tập kích dữ dội vào Iran. Tháng trước, Đô đốc Brad Cooper, Tư lệnh Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ đặc trách khu vực Trung Đông (CENTCOM) cảnh báo cứ 2 tàu hàng bị Iran tấn công, quân đội Mỹ sẽ phá hủy 3 tàu của Iran. Vì vậy, việc tàu hàng liên tiếp bị tập kích tại eo Hormoz, nhiều khả năng sẽ bị Mỹ đáp trả.

Thứ ba, Mỹ và Israel có thể đã hoàn tất kế hoạch tác chiến mới chống Iran. Tờ New York Times mới đây cho biết giới chức quân sự Mỹ và Israel, đã xây dựng xong phương án về việc phát động các cuộc tấn công chớp nhoáng nhưng dữ dội, nhắm vào các cơ sở hạt nhân, trận địa tên lửa và hạ tầng năng lượng của Iran, sau khi bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ kết thúc. Trong chiến dịch tập kích tiềm tàng, quân đội Mỹ có thể lần đầu sử dụng siêu bom GBU-43/B, “Mẹ của các loại bom”, để công phá Iran.

Một số diễn biến củng cố cho nhận định này như việc không quân Israel hồi đầu tuần đã điều hàng chục máy bay chiến đấu và máy bay tiếp dầu, bay sát không phận Iran, để diễn tập kịch bản tác chiến. Đồng thời, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth cũng vừa tiến hành chuyến thăm không báo trước tới Israel và có cuộc gặp Thủ tướng Benjamin Netanyahu.  

Với phía Israel, Thủ tướng Netanyahu nhiều lần thúc giục Mỹ mở lại cuộc chiến, có thể là ngay trong những ngày tới, chứ không đợi đến sau bầu cử Mỹ. Theo giới phân tích, ông Netanyahu rất muốn lập tức khai chiến trở lại với Iran, để né tránh tổ chức cuộc tổng tuyển cử vào ngày 27/10 tới đây.   

Thứ tư, đàm phán tiếp tục đình trệ. Kể từ giữa tháng 6, sau vòng đàm phán tại Thụy Sỹ, Mỹ và Iran đã không tổ chức thêm bất kỳ cuộc đối thoại chính thức nào nào, dù nhiều nỗ lực trung gian của Pakistan và Qatar đã được triển khai. Bất đồng quan điểm và cách tiếp vấn đề giữa hai bên vẫn rất lớn, đặc biệt là trong việc mở lại eo Hormuz. Đầu tháng 7, Tổng thống Trump đã tuyên bố hủy bỏ thỏa thuận tạm thời với Iran. Mỹ sau đó áp đặt trở lại phong tỏa hải quân với Tehran từ giữa tháng 7, ban lệnh cấm bay với các hãng hàng không của Iran từ cuối tháng 9, đồng thời liên tiếp bổ sung các lệnh trừng phạt thứ cấp với các tổ chức, cá nhân và phương tiện có quan hệ giao dịch với Tehran.

Biện pháp gây sức ép của Mỹ với Iran là chưa từng có trong lịch sử, tác động nghiêm trọng đến nền kinh tế và cuộc sống của người dân quốc gia Hồi giáo. Thực tế này đã được đích thân Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian thừa nhận hồi đầu tuần.     

Tuy nhiên, Iran vẫn giữ vững lập trường cứng rắn, không có dấu hiệu nhượng bộ hay dễ dàng thỏa hiệp. Điều này có thể buộc Mỹ phải tiến hành biện pháp mạnh hơn, đó là tấn công quân sự để giải quyết vấn đề.   

Thứ năm, quân đội Anh đã triển khai lực lượng, trong đó có các phi đội tiêm kích Typhoon, đến Saudi Arabia. London khẳng định việc triển khai quân này là để giúp Riyadh đối phó với các cuộc tập kích của lực lượng Houthi từ Yemen, không thực hiện hoạt động tác chiến. Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng đây rất có thể là bước chuẩn bị cho một chiến dịch quân sự mở rộng của Mỹ, Israel và đồng minh, nhắm vào Iran trong thời gian tới.

Ngoài 5 dấu hiệu do TRT chỉ ra, báo giới khu vực cũng cho rằng việc Mỹ âm thầm rút bớt lực lượng ra khỏi các căn cứ, đồng thời ra lệnh sơ tán nhân viên ngoại giao cùng thân nhân ở các cơ quan đại diện ngoại giao ra khỏi khu vực Trung Đông thời gian qua, cũng là những tín hiệu và chỉ dấu cho thấy Washington có thể đang thực sự chuẩn bị cho một hoạt động quân sự lớn, nhiều khả năng là phát động trở lại cuộc chiến chống Iran.

Bá Thi/VOV-Cairo
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