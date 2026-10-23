501 dư chấn được ghi nhận sau trận động đất 7 độ ở Tây Tạng

Theo thông tin cập nhật đăng trên tài khoản Weibo của Trung tâm Mạng lưới Động đất Trung Quốc, sau trận động đất mạnh 7 độ xảy ra ở huyện Ba Thanh (Baqen), thành phố Na Khúc (Nagqu), Tây Tạng, tính đến 12 giờ trưa ngày 23/10, trong số hơn 500 dư chấn ghi nhận được, có 474 dư chấn cường độ dưới 3 độ, trong khi có 22 dư chấn từ 3 đến 3,9 độ và 5 dư chấn từ 4 đến 4,9 độ, dư chấn lớn nhất mạnh 4,3 độ.

Phát biểu tại cuộc họp báo chiều cùng ngày, quan chức chính quyền thành phố Na Khúc cảnh báo, mặc dù các dư chấn thường có cường độ thấp hơn so với động đất chính, tuy nhiên tác động chồng chéo của chúng có thể gây thêm hư hại cho các công trình vốn đã bị suy yếu. Những tòa nhà xuất hiện vết nứt hoặc bị nghiêng do động đất chính có nguy cơ cao bị đổ khi các dư chấn tiếp tục xảy ra.

Ông Đốn Chu, Thị trưởng thành phố Na Khúc thông báo tại cuộc họp báo cho biết: “Tính đến 13 giờ ngày 23/10, đã có 16 người tử vong, 76 người bị thương, 339 hộ gia đình bị sập hoặc hư hại nhà cửa, 20 chuồng trại chăn nuôi bị hư hỏng”.

Ngày 23/10, lực lượng cứu hỏa tiến hành các hoạt động tìm kiếm, cứu nạn tại khu vực bị ảnh hưởng bởi động đất ở Khu tự trị Tây Tạng. (Ảnh: Sở Cứu hỏa và Cứu hộ Tây Tạng)

Hơn 5.000 nhân sự đã được được huy động để tiến hành các công tác tìm kiếm cứu nạn, chăm sóc y tế, sắp xếp nơi ở tạm thời và phân phối các nhu yếu phẩm cho người dân vùng động đất, trong khi 12.489 người bị ảnh hưởng đã được sơ tán. Khu vực xảy ra động đất nằm ở vùng núi cao, dân cư thưa thớt, khiến công tác cứu hộ gặp thêm khó khăn, sau khi tuyết được dự báo sẽ xuất hiện rải rác trong 3 ngày tới.

Động đất thường xảy ra ở khu vực Tây Nam Trung Quốc, nơi mảng kiến tạo Á - Âu gặp mảng Ấn Độ. Sự va chạm giữa hai mảng kiến tạo này từng tạo ra dãy Himalaya và cao nguyên Thanh Tạng rộng lớn.

Hồi tháng 12/2023, hơn 100 người đã thiệt mạng sau trận động đất 6,2 độ xảy ra ở tỉnh Cam Túc. Tháng 4/2010, trận động đất mạnh 7,1 độ ở tỉnh Thanh Hải cũng khiến ít nhất 2.698 người thiệt mạng và 270 người mất tích.