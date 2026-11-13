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53 quốc gia kêu gọi Israel mở cửa viện trợ nhân đạo vào Gaza

Thứ Sáu, 06:09, 13/11/2026
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VOV.VN - Năm mươi ba quốc gia và tổ chức hôm 12/11 đã kêu gọi chính phủ Israel cho phép viện trợ nhân đạo đến được tất cả các khu vực tại Gaza, một cách nhanh chóng và không bị cản trở, thông qua tất cả các cửa khẩu biên giới và đường bộ hiện có.

Trong một tuyên bố chung được Đại diện thường trực của Anh tại Liên Hợp Quốc công bố, các quốc gia và tổ chức kêu gọi Israel phê duyệt việc nhập khẩu thêm các nhu yếu phẩm thiết yếu, bao gồm cả các mặt hàng được phân loại là “lưỡng dụng”, đặc biệt là những mặt hàng cần thiết cho nơi trú ẩn, nhiên liệu, nước, vệ sinh và chăm sóc sức khỏe, để ngăn chặn tình hình nhân đạo và y tế xấu đi hơn nữa.

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53 quốc gia và tổ chức kêu gọi Israel nhanh chóng cho phép viện trợ nhân đạo vào Gaza. Ảnh: Reuters

Tuyên bố chung cũng kêu gọi Israel cho phép các bệnh nhân và người bị thương ở Gaza, những người không thể nhận được điều trị đầy đủ trong vùng lãnh thổ này, được tiếp cận các bệnh viện ở khu Bờ Tây và Đông Jerusalem, đồng thời thúc giục việc mở lại các cửa khẩu biên giới vào Gaza.

Tuyên bố nhấn mạnh sự cần thiết phải bảo vệ nhân viên, phương tiện vận chuyển và cơ sở y tế theo luật nhân đạo quốc tế, cũng như bảo vệ tất cả các cơ sở nhân đạo, nhân viên, dân thường và cơ sở hạ tầng dân sự.

Các quốc gia và tổ chức yêu cầu điều tra minh bạch và nhanh chóng các vụ tấn công của Israel nhằm vào nhân viên y tế và nhân đạo, kêu gọi cho phép các phái đoàn cấp cao quốc tế và các nhà báo được vào Gaza.

Tuyên bố chung cam kết hỗ trợ các nỗ lực nhân đạo tại Gaza, đặc biệt là các biện pháp chuẩn bị khẩn cấp cho mùa đông, bao gồm cung cấp nơi trú ẩn, nước sạch, vật tư vệ sinh và hỗ trợ y tế, để giảm bớt đau khổ và giảm thiểu rủi ro cho sức khỏe cộng đồng. Các quốc gia và tổ chức cũng cam kết phối hợp với Liên Hợp Quốc và các đối tác nhân đạo khác, trong việc khôi phục các dịch vụ chăm sóc sức khỏe thiết yếu và phục hồi cơ sở hạ tầng y tế của Gaza.

Tuyên bố chung của 53 quốc gia và tổ chức đưa ra trong bối cảnh người dân Gaza phải đối mặt với mùa đông thứ tư liên tiếp, với điều kiện nhân đạo ngày càng xấu đi khi mưa mùa đông và thời tiết lạnh giá, cùng với việc cơ sở hạ tầng nước sạch và xử lý nước thải bị phá hủy, khiến các gia đình di tản dễ bị ngập lụt và gia tăng nguy cơ bùng phát dịch bệnh.

Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc mới đây ước tính, khoảng 1,7 triệu trong số 2,2 triệu người dân Gaza đang sống trong lều, nơi trú ẩn tạm bợ hoặc các tòa nhà bị hư hại dễ bị ngập lụt, gió rét và sụp đổ. Gần 1 triệu người sống ở những khu vực có nguy cơ ngập lụt, trong đó khoảng 400.000 người ở những khu vực có nguy cơ ngập lụt cao.

Minh Ngô/VOV-Cairo
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