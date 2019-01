6 điều cần biết về người phụ nữ đang hẹn hò với ông chủ Amazon

Chỉ vài giờ sau khi Jeff Bezos tuyên bố trở lại cuộc sống "độc thân" thì hàng loạt báo như TMZ, National Enquirer, New York's Post Six,... đều đồng loạt đăng tải thông tin Jeff đang hẹn hò với cựu phóng viên truyền hình Lauren Sanchez.

Theo đó, National Enquirer đã theo sát cặp đôi này trong một thời gian dài, để rồi ngày thứ Năm vừa qua, họ đã tung ra những bức ảnh của 2 người này sánh bước bên nhau. Trong đó, bức ảnh được đưa lên trang nhất của Enquirer, bộ đôi này dường như đang tay trong tay.

Patrick Whitesell, Lauren Sanchez và Jeff Bezos hồi năm 2016 (Ảnh Getty Images)

Thực tế, L.Sanchez không còn lạ lẫm gì với công chúng trong phần lớn sự nghiệp truyền hình của cô và dường như Sanchez đã có một cuộc sống tuyệt vời. Dưới đây là 6 điểm nhấn về ngôi sao truyền hình kiêm phi công máy bay này.

1. Sanchez đã có một thời gian dài làm phóng viên và biên tập viên tin tức

Theo một cuộc phỏng vấn của The Hollywood Reporter, Sanchez bắt đầu sự nghiệp của mình với ví trí là một thực tập viên tại tòa soạn Los Angeles Channel 13 trong lúc đang theo học tại Đại học Nam California.

Sau đó, cô tiếp tục làm người dẫn chương trình tại nhiều kênh tin tức khác nhau. Trở thành cộng tác viên dài hạn cho chương trình "Good Day LA" trên kênh Fox 11 và xuất hiện với tư cách là người dẫn chương trình kiêm phóng viên trên "Extra".

2. Có bằng lái máy bay cánh bằng và trực thăng

Sanchez đã học lái may bay khi còn làm biên tập viên tin tức. Và kể từ năm 2011, cô bắt đầu lái máy bay cánh bằng cho đến năm 2016, cố tiếp tục có bằng lái máy bay trực thăng.

Sự yêu thích được bay của Sanchez dường như đến từ khi cô còn rất nhỏ vì cha của cô vốn là một người dạy lái và thợ cơ khí chế tạo máy bay. "Tôi dường như đã lớn lên ở trong nhà chứa máy bay nhưng lại không biết gì máy bay", Sanchez bộc bạch với The Hollywood Reporter.

3. Thành lập công ty chuyên quay phim từ trên không của riêng mình

Sanchez thành lập công ty Hàng không Black Ops vào năm 2016, một công ty chuyên về quay phim trên không "do phụ nữ sở hữu và điều hành", chuyên sản xuất các cảnh quay cho Amazon, Netflix, Fox và nhiều kênh truyền hình khác.

Sanchez cũng là nhà tư vấn, đạo diễn hình các cảnh quay trên không cho phim "Dunkirk" của Christopher Nolan.

4. Sanchez từng là biên tập cho nhiều bộ phim và chương trình truyền hình

Theo IMDB, Sanchez không chỉ là một biên tập viên tin tức mà cô còn đang giữ vai trò là người giới thiệu cho các bộ phim như "Fight Club", "The Day After Tomorrow" và "The Fantastic Four".

5. Là người dẫn dắt cho chương trình khiêu vũ thực tế

Sanchez là MC cho chương trình thực tế "So You Think Can Dance" của Fox. Tuy nhiên sau khi mùa đầu tiên của chương trình kết thúc, Sanchez đã rút lui khỏi chương trình để thực hiện thiên chức làm mẹ lần thứ hai.

6. Đang ly thân với người chồng là một tài năng của Hollywood

Patrick Whitesell là đồng giám đốc điều hành công ty WME tại Hollywood. Khách hàng của công ty này bao gồm Matt Damon, Christian Bale và Hugh Jackman. Whitesell và Sanchez đã kết hôn từ năm 2005 và theo nguồn tin của tờ New York Post cho rằng, 2 người đã ly thân vào mùa thu năm 2018./.