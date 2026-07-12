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6 người thương vong trong vụ xả súng gần lễ hội đường phố ở Toronto, Canada

Chủ Nhật, 10:04, 12/07/2026
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VOV.VN - Ít nhất 2 người thiệt mạng và 4 người khác bị thương trong một vụ xả súng xảy ra ngày 11/7 (giờ địa phương) gần một lễ hội đường phố ở thành phố Toronto, Canada.

Cảnh sát thành phố Toronto, Canada, cho biết các nạn nhân được phát hiện với nhiều vết thương do đạn bắn tại khu vực giao giữa đại lộ St. Clair West và phố Arlington, nơi đang diễn ra lễ hội văn hóa Mỹ Latinh Salsa on St. Clair.

6 nguoi thuong vong trong vu xa sung gan le hoi duong pho o toronto, canada hinh anh 1
Cảnh sát phong tỏa hiện trường sau vụ xả súng ở Toronto, Canada. Ảnh: Reuters

Ngay sau vụ việc, cảnh sát đã phong tỏa hiện trường, khuyến cáo người dân tránh xa khu vực do nghi có đối tượng nổ súng vẫn đang lẩn trốn. Lực lượng chức năng không lâu sau đó thông báo hiện trường đã được kiểm soát, song nghi phạm hoặc các nghi phạm vẫn chưa bị bắt giữ. Lực lượng cảnh sát vẫn duy trì hiện diện dày đặc tại khu vực tổ chức lễ hội để phục vụ công tác điều tra và bảo đảm an ninh.

Thủ hiến bang Ontario Doug Ford bày tỏ sự bàng hoàng khi nhận được tin về vụ xả súng, đồng thời gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân và những người bị ảnh hưởng.

Toronto là thành phố lớn nhất Canada và được đánh giá là một trong những đô thị an toàn hàng đầu Bắc Mỹ. Các vụ xả súng gây chết người, đặc biệt là những vụ việc có nhiều nạn nhân tại nơi công cộng, hiếm khi xảy ra.

Phương Anh/VOV1
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