6.000 tấn bạc “đổ về” Ấn Độ trước mùa lễ hội Diwali

Ấn Độ đang tăng cường nhập khẩu bạc trước lễ hội Diwali vào ngày 8/11 tới, sau khi Chính phủ cấp thêm giấy phép nhập khẩu với tổng hạn ngạch lên tới 6.000 tấn. Động thái này được kỳ vọng giúp cải thiện nguồn cung, hạ nhiệt giá bạc trong nước, dù nhu cầu tiêu thụ kim loại quý này được dự báo thấp hơn so với năm ngoái.

Truyền thông Ấn Độ hôm nay đồng loạt đưa tin, các ngân hàng và doanh nghiệp kinh doanh kim loại quý tại nước này trong tuần đã nhận được giấy phép nhập khẩu bạc với tổng hạn ngạch lên tới 6.000 tấn. Các giấy phép có hiệu lực trong sáu tháng, tạo điều kiện để nguồn cung tăng lên trước mùa mua sắm và biếu tặng cao điểm trong dịp lễ hội Ánh sáng – Diwali sắp tới.

Chiếc tủ bạc cao 2,1 mét và rộng 90 mét, làm bằng bạc nguyên chất 92,5%, nặng 158,78 kg, tại Tamil Nadu, Ấn Độ. Ảnh ANI

Được biết, Ấn Độ là một trong những thị trường tiêu thụ bạc lớn nhất thế giới và phụ thuộc gần như hoàn toàn vào nguồn cung nhập khẩu. Tuy nhiên, từ tháng 5 năm nay, Chính phủ nước này siết chặt quản lý nhập khẩu bạc, yêu cầu doanh nghiệp phải được cấp phép và cung cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa. Thuế nhập khẩu vàng và bạc cũng được tăng từ 6% lên 15%, nhằm hạn chế nhập khẩu kim loại quý, giảm áp lực lên dự trữ ngoại hối và đồng rupee.

Các biện pháp này khiến lượng bạc nhập khẩu của Ấn Độ giảm mạnh. Trong tháng 6, lượng bạc nhập khẩu của nước này chỉ đạt khoảng 37 tấn, mức thấp nhất trong ba năm. Đến tháng 9, con số này phục hồi lên khoảng 328 tấn.

Việc cấp thêm giấy phép được kỳ vọng giúp giảm tình trạng khan hiếm nguồn cung và thu hẹp chênh lệch giữa giá bạc trong nước với giá quốc tế.

Tuy nhiên, triển vọng tiêu thụ bạc tại Ấn Độ năm nay không được đánh giá cao như năm ngoái. Theo các chuyên gia, hoạt động tích trữ của các nhà bán lẻ và nhà bán buôn vẫn khá trầm lắng, trong khi người tiêu dùng có xu hướng thận trọng hơn sau những biến động mạnh của giá bạc. Nhiều nhà đầu tư mua bạc ở mức giá cao trong năm ngoái vẫn đang chịu thua lỗ, khiến nhu cầu mua vào khi giá giảm chưa thực sự khởi sắc.

Năm ngoái, Ấn Độ nhập khẩu hơn 7.000 tấn bạc, góp phần đẩy thị trường bạc toàn cầu vào tình trạng nguồn cung khan hiếm và giá tăng mạnh. Nhu cầu từ thị trường này vì vậy có ảnh hưởng đáng kể đến cán cân cung – cầu bạc thế giới.

Việc nguồn cung nhập khẩu được khơi thông trở lại trước lễ hội Diwali có thể giúp thị trường bạc Ấn Độ ổn định hơn trong ngắn hạn. Tuy nhiên, mức độ phục hồi của nhu cầu trong mùa lễ hội năm nay vẫn là yếu tố quan trọng quyết định diễn biến thị trường trong những tháng tới.