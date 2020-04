6,6 triệu người dân Mỹ đăng ký thất nghiệp do Covid-19

Cuộc khủng hoảng tài chính do Covid-19 gây ra đã khiến nền kinh tế Mỹ bị thiệt hại nặng nề và buộc hàng nghìn doanh nghiệp phải đóng cửa do chính phủ liên bang và các bang đã ra lệnh buộc người dân phải ở nhà. Dịch vụ là một trong những ngành bị ảnh hưởng lớn nhất do Covid-19, tiếp đó là y tế, trợ giúp xã hội, sản xuất, bán lẻ và xây dựng.

Ảnh minh họa: AP

Con số 6,6 triệu người đăng ký thất nghiệp đã phá kỷ lục 3,3 triệu người được công bố tuần trước. Chỉ vài tháng trước khi Covid-19 bùng phát, Mỹ có tỷ lệ thất nghiệp thấp nhất trong vòng gần 50 năm./.