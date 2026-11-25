Trong bức thư đề gửi Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa và Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen, lãnh đạo các nước gồm Estonia, Phần Lan, Latvia, Litva, Ba Lan, Đan Mạch và Thụy Điển nhấn mạnh việc không thể tách rời thể thao khỏi địa chính trị. Nhóm quốc gia này lập luận rằng việc cho phép Nga cử đại diện tham dự các giải đấu quốc tế có nguy cơ tạo ra tín hiệu chấp nhận cuộc xung đột tại Ukraine, đồng thời kêu gọi EU cần hành động ngay trước làn sóng nói lỏng lệnh cấm trong giới thể thao với vận động viên Nga.

Cờ EU. Ảnh: Tân Hoa xã.

Tuy nhiên, bức thư của 7 quốc gia trên mang tính chất kêu gọi chứ chưa có hiệu lực ràng buộc pháp lý, do quyền quyết định cấp thị thực vẫn thuộc về từng nước thành viên Schengen.

Trong diễn biến liên quan, Ủy ban châu Âu (EC) cũng công bố dự thảo gói trừng phạt thứ 22 đối với Nga, đề xuất cấm các đội tuyển và vận động viên Nga thi đấu dưới quốc kỳ Nga tại các sự kiện thể thao ở EU. Tuy nhiên, hướng dẫn thị thực sửa đổi của EC có phạm vi hẹp hơn lời kêu gọi của nhóm 7 nước, biện pháp từ chối thị thực chỉ áp dụng cho vận động viên Nga (không bao gồm Belarus), chỉ có hiệu lực sau khi gói trừng phạt được cả 27 nước thành viên nhất trí thông qua.

Do đặc thù tự do đi lại trong khối Schengen, một vận động viên bị Phần Lan từ chối thị thực vẫn có thể xin giấy phép nhập cảnh từ một quốc gia thành viên khác như Italy, Pháp hay Tây Ban Nha, những nơi chiếm tới 70% trong tổng số hơn 630.000 thị thực Schengen cấp tại Nga vào năm 2025 và sau đó có thể di chuyển sang nước tổ chức giải đấu. Để ngăn chặn kẽ hở trước thềm mùa giải thể thao mùa đông, một số nước đã tự áp dụng biện pháp riêng. Từ ngày 16/11/2026, Phần Lan đã ngừng cấp thị thực và cấm nhập cảnh đối với vận động viên Nga. Tương tự, Na Uy (thuộc khối Schengen nhưng ngoài EU) cũng tuyên bố từ chối nhập cảnh đối với vận động viên chuyên nghiệp và huấn luyện viên của cả Nga lẫn Belarus.

Hiện tại, các quy định và đề xuất mới chỉ nhắm vào giới vận động viên, huấn luyện viên và đội ngũ hỗ trợ, chưa thay đổi quy trình xin thị thực đối với công dân Nga và Belarus thông thường, dù việc xét duyệt du lịch đã được siết chặt hơn trước.