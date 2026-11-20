Giao tranh giữa các thành viên của cộng đồng người Oromo và người Somali bắt đầu vào cuối tháng 10/2026, do tranh chấp quyền kiểm soát thị trấn biên giới Moyale.

Những người Ethiopia đã rời bỏ quê hương sau khi giao tranh nổ ra tại thị trấn biên giới Moyale của Ethiopia (Ảnh: Reuters)

Giao tranh đã lan rộng đến 300 km từ thị trấn Moyale, với những vụ đụng độ có sử dụng vũ khí hạng nặng đã được báo cáo.

Tổ chức Cứu trợ Hồi giáo (Islamic Relief) hôm 19/11 cho biết, khoảng 329.000 người phải di dời khỏi khu vực Dawa thuộc vùng Somali, trong khi 360.000 người phải di dời ở miền Nam vùng Oromia.

Tổ chức này cho biết nhiều nhà cửa đã bị phá hủy và các dịch vụ chăm sóc sức khỏe bị gián đoạn, trong khi hơn 50.000 người đã chạy trốn sang nước láng giềng Kenya. Con số thương vong chưa được thống kê.

Đường biên giới giữa các vùng của Ethiopia, được quy định trong hiến pháp năm 1995, thường xuyên là nguồn gốc gây xung đột ở quốc gia đông dân thứ hai châu Phi, với dân số ước tính khoảng 130 triệu người.