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8 người Palestine thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Israel tại Gaza

Chủ Nhật, 22:38, 01/11/2026
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VOV.VN - Các cuộc tấn công của Israel tại Gaza hôm nay (1/11) đã khiến 8 người Palestine thiệt mạng, trong đó có 1 trẻ em, cùng nhiều người khác bị thương. Người dân Gaza vẫn hứng chịu các cuộc tấn công gần như hàng ngày, bất chấp lệnh ngừng bắn đạt được từ hơn 1 năm trước.

Theo nguồn tin y tế, 5 người Palestine đã thiệt mạng và nhiều người khác bị thương, trong một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Israel vào khu vực Al-Mawasi thuộc Khan Younis ở miền Nam Gaza.

Ngoài ra, 3 người Palestine, trong đó có 1 trẻ em đã thiệt mạng và một số người khác bị thương nặng, khi Israel ném bom vào một nhóm dân thường đang tụ tập trên đường Al-Thawra, phía Tây thành phố Gaza.

8 nguoi palestine thiet mang trong cac cuoc tan cong cua israel tai gaza hinh anh 1
Phụ nữ và trẻ em Palestine ngồi giữa những đống đổ nát của các tòa nhà bị phá hủy ở thành phố Gaza, ngày 16/10/2026 (Ảnh tư liệu: AP)

Theo cơ quan y tế Gaza, kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn đạt được vào tháng 10/2025, các cuộc tấn công của Israel đã khiến ít nhất 1.550 người Palestine thiệt mạng và hơn 5.700 người khác bị thương.

Trong khi số người thiệt mạng tại Gaza do các cuộc tấn công của Israel, kể từ khi xảy ra cuộc xung đột vào tháng 10/2023 lên tới gần 74.600 người.

 

Minh Ngô/VOV-Cairo
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