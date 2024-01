9 tỷ lượt người sẽ di chuyển trong "Xuân vận" năm 2024 ở Trung Quốc

Theo Bộ Giao thông Vận tải nước này, khoảng 9 tỷ lượt hành khách sẽ thực hiện các chuyến đi trong mùa Xuân vận năm nay, đạt mức cao kỷ lục từ trước đến nay.

Dự kiến 9 tỷ lượt người sẽ di chuyển trong mùa Xuân vận năm nay ở Trung Quốc. Ảnh: Tân Hoa xã.

Chỉ còn chưa đầy 10 ngày nữa là đến mùa Xuân vận ở Trung Quốc. Phát biểu tại cuộc họp báo ở Bắc Kinh ngày 16/1, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Trung Quốc Lý Dương (Li Yang) cho biết, Xuân vận năm nay sẽ có những thay đổi về mặt cơ cấu, với 80% số chuyến đi là người dân tự di chuyển bằng ôtô.

Dự kiến khoảng 9 tỷ lượt người sẽ thực hiện các chuyến đi liên tỉnh và thành phố, như về quê ăn Tết và du lịch trên khắp cả nước: "Năm nay lưu lượng hành khách sẽ đạt mức cao kỷ lục. Điều này thể hiện ở hai phương diện. Một mặt sẽ có khoảng 7,2 tỷ lượt người tự lái, mặt khác lượng hành khách thương mại của đường sắt, đường cao tốc, vận tải thủy và hàng không dân dụng sẽ đạt 1,8 tỷ lượt, tổng cộng có 9 tỷ lượt người".

Theo quan chức này, Xuân vận là “thách thức lớn” với những người trong ngành quản lý giao thông vận tải ở Trung Quốc, song họ “tự tin có thể đáp ứng tốt” nhu cầu đi lại của người dân.

“Xuân vận” là đợt đại di cư mùa Xuân lớn nhất thế giới diễn ra ở Trung Quốc vào mỗi dịp Tết. Mùa Xuân vận năm nay sẽ bắt đầu từ 26/1 tới 5/3. Tập đoàn đường sắt quốc gia Trung Quốc trước đó đã lưu ý nhu cầu đi lại của khách du lịch, lao động nhập cư và học sinh sinh viên năm nay sẽ tăng đáng kể.

Vận tải đường sắt được dự báo là sẽ tăng gần 38% trong dịp Tết Nguyên đán năm nay so với năm 2023 và 18% so với năm 2019, lượng vận chuyển trên cả nước Trung Quốc dự kiến đạt 480 triệu lượt. Trong khi đó, đường hàng không sẽ đạt hơn 80 triệu lượt hành khách, tăng gần 45% so với năm 2023 và gần 10% so với năm 2019.

Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Quốc gia Trung Quốc cho biết, do lượng người di chuyển tăng mạnh, dự kiến ​​dịch Covid-19 sẽ gia tăng vào dịp Tết Nguyên đán và các bệnh về đường hô hấp sẽ tiếp tục cho thấy xu hướng đan xen hoặc cùng lúc lưu hành ở nhiều nơi trên cả nước này. Cơ quan này khẳng định sẽ chuẩn bị trước các nguồn lực y tế và làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh nhằm đối phó với tình trạng trên.