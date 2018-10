Afghanistan thắt chặt an ninh khi cử tri bỏ phiếu bầu cử quốc hội

Bầu cử diễn ra trong bối cảnh an ninh được thắt chặt khi lực lượng Taliban tuyên bố sẽ thực hiện các vụ tấn công nhằm ngăn chặn tiến trình bầu cử. Hơn 2.500 ứng cử viên sẽ chạy đua vào 250 ghế.

Hình ảnh các ứng viên trong bầu cử Quốc hội Afghanistan 2018. Ảnh: AP.

Hơn 30% điểm bỏ phiếu đã bị đóng cửa do lo ngại về an ninh, khi mà có tới 10 ứng cử viên bị sát hại ngay trước thềm cuộc bầu cử này. Cuộc bầu cử Quốc hội tại tỉnh Kandahar sẽ bị trì hoãn lại một tuần, sau vụ tướng Abdul Raziq, cảnh sát trưởng tỉnh này thiệt mạng trong cuộc tấn công diễn ra ngay sau cuộc họp an ninh cấp cao với sự tham gia của Tướng Scott Miller, Tư lệnh quân đội Mỹ tại Afghanistan hôm 18/10 vừa qua.

Gần 9 triệu cử tri có quyền tham gia bỏ phiếu khi các điểm bỏ phiếu bắt đầu mở cửa lúc 07:00h địa phương ngày 20/10 ( tức 02:30 GMT) và dự kiến sẽ kết thúc lúc 11:30 GMT cùng ngày. Nhưng vì lý do an ninh, chỉ khoảng 5.000 điểm bỏ phiếu mở cửa, trong khi kế hoạch ban đầu là 7.000 điểm bỏ phiếu sẽ hoạt động.

Khoảng 54.000 thành viên của lực lượng an ninh đã được triển khai nhằm đảm bảo tiến trình bầu cử diễn ra suôn sẻ. Kết quả sơ bộ dự kiến được công bố 20 ngày sau bầu cử, tức vào ngày 10/11 tới. Cuộc bầu cử lần này được xem là một dấu mốc quan trọng trong lịch sử bầu cử của quốc gia Nam Á bị tàn phá bởi chiến sự này./.