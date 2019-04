Ai Cập: 7 người thiệt mạng trong vụ đánh bom liều chết

Bộ Nội vụ Ai Cập cho biết, trong số người thiệt mạng có 4 cảnh sát và 3 dân thường, trong đó có một cậu bé 6 tuổi.

Nhiều người chết và bị thương trong vụ đánh bom liều chết ở Ai Cập. (Ảnh minh họa: KT)

Thủ phạm đánh bom liều chết, 15 tuổi đã kích hoạt khối chất nổ trên người tại một chốt an ninh ở khu chợ địa phương ở thành phố Sheikh Zuweid, tỉnh Bắc Sinai. Những người bị thương đã được đưa đến bệnh viện gần đó để chữa trị. Tổ chức khủng bố IS đã lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ đánh bom qua một tuyên bố trên mạng và cho rằng, vụ tấn công là đòn trả đũa các đợt truy quét nhằm vào tổ chức IS ở Syria.

Kể từ ngày 9/2/2018, Ai Cập đẩy mạnh cuộc chiến chống khủng bố thông qua chiến dịch toàn diện mang tên Sinai 2018, với sự tham gia của lực lượng lục quân, hải quân, không quân và biên phòng./.

Thế Nguyễn/VOV-Cairo

