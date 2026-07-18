Ai Cập chuẩn bị vận hành bệnh viện ảo đầu tiên ở châu Phi

Bệnh viện ảo đầu tiên của Ai Cập đặt tại thành phố Kênh đào Suez, tỉnh Ismailia. Chủ tịch Cơ quan Y tế Ai Cập, ông Ahmed El-Sobky cho biết đây là bệnh viện ảo đầu tiên tại châu Phi, thứ 3 tại Trung Đông và có quy mô lớn nhất trong thế giới Arab. Việc đưa vào vận hành cơ sở y tế này là một phần trong các nỗ lực mà Ai Cập đang triển khai nhằm mở rộng các dịch vụ y tế kỹ thuật số và tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) vào hệ thống chăm sóc sức khỏe toàn dân.

Ảnh minh họa: Egyptian Streets

Bệnh viện có tổng cộng 119 đơn vị kỹ thuật số và vận hành, gồm các đơn vị phân loại bệnh nhân, khám tim mạch từ xa, chẩn đoán hình ảnh kỹ thuật số và chẩn đoán hình ảnh từ xa, trung tâm kiểm soát và điều hành, các phòng khám ngoại trú, các kíp cấp cứu từ xa, các đơn vị hồi sức tích cực ảo, cùng các đơn vị chuyên trách về công nghệ thông tin.

Khác với các cơ sở y tế truyền thống, bệnh viện ảo không tiếp nhận bệnh nhân đến thăm khám trực tiếp tại các phòng khám vật lý. Thay vào đó, cơ sở y tế này vận hành như một trung tâm kỹ thuật số kết nối các bệnh viện và cơ sở y tế thông qua hệ thống thông tin liên lạc tin cậy. Các chuyên gia y tế có thể kiểm tra hồ sơ bệnh án, xem xét hình ảnh chụp chiếu, theo dõi các trường hợp bệnh nặng tại các đơn vị hồi sức tích cực, thực hiện hội chẩn khẩn cấp và hỗ trợ các bác sĩ ở các cơ sở y tế khác, theo thời gian thực.

Mô hình này được thiết kế nhằm mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc y tế chuyên sâu, đặc biệt là tại các khu vực bị thiếu dịch vụ y tế, đồng thời giúp giảm bớt tình trạng chuyển tuyến bệnh nhân không cần thiết và tối ưu hóa việc khai thác chuyên môn y tế.