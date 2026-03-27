Ai Cập kêu gọi Israel ngừng các cuộc tấn công và tôn trọng chủ quyền Lebanon

Ngoại trưởng Ai Cập Badr Abdelatty nhấn mạnh sự cần thiết phải có một lệnh ngừng bắn ngay lập tức tại Lebanon dẫn đến chấm dứt toàn diện cuộc xung đột, cảnh báo về các chính sách đã buộc hơn 1 triệu người Lebanon phải rời bỏ nhà cửa.

Ông Badr Abdelatty lên án các cuộc không kích có hệ thống và các cuộc xâm nhập trên bộ của Israel tại Lebanon, cũng như việc nhắm mục tiêu vào các vị trí của Lực lượng lâm thời Liên Hợp Quốc tại Lebanon (UNIFIL), gọi đó là những vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế.

Một đòn không kích của Israel vào lãnh thổ Lebanon. (Ảnh: Reuters)

Ngoại trưởng Ai Cập nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thực hiện đầy đủ Nghị quyết 1701 của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, đồng thời hỗ trợ các thể chế nhà nước Lebanon, đặc biệt là quân đội, trong việc mở rộng quyền lực trên toàn lãnh thổ quốc gia và quyền kiểm soát hoàn toàn vũ khí của nhà nước.

Nhân dịp này, Ai Cập cũng chuyển 1.000 tấn hàng viện trợ tới Lebanon, nhằm hỗ trợ nước này trong bối cảnh khủng hoảng nhân đạo ngày càng trầm trọng.