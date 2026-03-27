Ai Cập kêu gọi Israel ngừng các cuộc tấn công và tôn trọng chủ quyền Lebanon

Thứ Sáu, 07:40, 27/03/2026
VOV.VN - Phát biểu tại một cuộc họp báo trong chuyến thăm Lebanon, Ngoại trưởng Ai Cập hôm qua (26/3) đã kiên quyết phản đối việc di dời dân thường ở miền Nam Lebanon, đồng thời kêu gọi Israel ngay lập tức ngừng các hoạt động quân sự và tôn trọng chủ quyền của Lebanon.

Ngoại trưởng Ai Cập Badr Abdelatty nhấn mạnh sự cần thiết phải có một lệnh ngừng bắn ngay lập tức tại Lebanon dẫn đến chấm dứt toàn diện cuộc xung đột, cảnh báo về các chính sách đã buộc hơn 1 triệu người Lebanon phải rời bỏ nhà cửa.

Ông Badr Abdelatty lên án các cuộc không kích có hệ thống và các cuộc xâm nhập trên bộ của Israel tại Lebanon, cũng như việc nhắm mục tiêu vào các vị trí của Lực lượng lâm thời Liên Hợp Quốc tại Lebanon (UNIFIL), gọi đó là những vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế.

Một đòn không kích của Israel vào lãnh thổ Lebanon. (Ảnh: Reuters)

Ngoại trưởng Ai Cập nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thực hiện đầy đủ Nghị quyết 1701 của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, đồng thời hỗ trợ các thể chế nhà nước Lebanon, đặc biệt là quân đội, trong việc mở rộng quyền lực trên toàn lãnh thổ quốc gia và quyền kiểm soát hoàn toàn vũ khí của nhà nước.

Nhân dịp này, Ai Cập cũng chuyển 1.000 tấn hàng viện trợ tới Lebanon, nhằm hỗ trợ nước này trong bối cảnh khủng hoảng nhân đạo ngày càng trầm trọng.

Minh Ngô/VOV-Cairo
Tin liên quan

Tổng tham mưu trưởng IDF: Quân đội Israel đang thiếu thốn nhân lực nghiêm trọng

VOV.VN - Tổng tham mưu trưởng quân đội Israel, Trung tướng Eyal Zamir, đã cảnh báo các bộ trưởng chính phủ hôm 25/3 rằng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đang chịu áp lực nặng nề do thiếu nhân lực và nhu cầu hoạt động mở rộng.

Lý do Israel loại bỏ Ngoại trưởng và Chủ tịch Quốc hội Iran khỏi mục tiêu ám sát
VOV.VN - Theo các nguồn tin ngoại giao, Israel đã tạm thời loại Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi và Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Baqer Qalibaf khỏi danh sách mục tiêu ám sát, sau khi Pakistan kêu gọi Mỹ gây sức ép nhằm ngăn chặn động thái này.

Israel nói nhận được 8.000 tấn vũ khí, Nga bác tin chuyển UAV cho Iran
VOV.VN - Bộ Quốc phòng Israel hôm nay (26/3) cho biết nước này đã nhận được 8.000 tấn vũ khí và đạn được trong gần 1 tháng xung đột với Iran.

