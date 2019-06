Ai Cập ngăn chặn một cuộc tấn công khủng bố ở Sinai

Sáng 7/6 (giờ địa phương), lực lượng an ninh Ai Cập đã ngăn chặn thành công một cuộc tấn công của các phần tử khủng bố nhắm vào hai trạm kiểm soát an ninh ở phía Bắc Sinai.

Lực lượng an ninh Ai Cập chống khủng bố ở Bán đảo Sinai. Ảnh: Reuters

Các lực lượng an ninh Ai Cập đã tiêu diệt 8 phần tử khủng bố gần hai trạm kiểm soát an ninh ở thành phố Arish phía Bắc Sinai. Trước đó, hôm 5/6, các phần tử khủng bố đã tấn công một trạm kiểm soát an ninh phía tây thành phố Arish khiến 8 binh sĩ thiệt mạng. Lực lượng an ninh Ai Cập cũng đã tiêu diệt 5 tên khủng bố, đồng thời tiến hành một chiến dịch quy mô lớn tiêu diệt 14 tên khủng bố khác và thu giữ nhiều vũ khí. Một nhóm liên kết với Tổ chức nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Bắc Sinai đã thừa nhận gây ra vụ tấn công này.

Hàng trăm sĩ quan cảnh sát và binh sĩ Ai Cập đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công khủng bố trong năm năm qua ở Bắc Sinai. Theo các số liệu chính thức, khoảng 650 phần tử khủng bố đã bị tiêu diệt kể từ khi bắt đầu chiến dịch chống khủng bố ở Sinai trong hơn 2 năm qua./.

