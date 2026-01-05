中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
Ai Cập nối lại hoạt động cứu trợ cho Gaza

Thứ Hai, 06:13, 05/01/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sau ít ngày tạm dừng kỹ thuật, hôm qua, cơ quan cứu trợ Ai Cập đã nối lại hoạt động chuyển hành cứu trợ nhân đạo đến Gaza, để hỗ trợ người Palestine vượt qua cuộc khủng hoảng nhân đạo tồi tệ gây ra bởi xung đột vũ trang kéo dài.

Theo Tổ chức Trăng lưỡi liềm đỏ của Ai Cập, lô hàng cứu trợ chuyển đến Gaza hôm qua gồm 6.700 tấn lương thực, nhiêu liệu và quần áo, đồ dùng mùa đông. Đây là lô hàng cứu trợ thứ 108 được chuyển đến Gaza theo sáng kiến “Zad Al Izza: từ Ai Cập đến Gaza”, phát động cuối tháng 7/2025. Lô hàng tiếp theo đang được khẩn trương chuẩn bị và có thể đến Gaza trong ít giờ tới.

ai cap noi lai hoat dong cuu tro cho gaza hinh anh 1
Cảnh tượng đổ nát ở phía Bắc dải Gaza. Ảnh: Reuters

Ai Cập là quốc gia đóng vai trò chủ đạo trong nỗ lực cứu trợ nhân đạo cho Gaza trong hơn 2 năm qua. Theo đó, Cairo đã phối hợp với các bên liên quan chuyển vào dải Gaza khoảng 800.000 tấn hàng cứu trợ, chiếm 70% tổng lượng hàng cứu trợ quốc tế cho Gaza.

Bên cạnh hoạt động cứu trợ nhân đạo, Ai Cập cũng đang tích cực phối hợp với các bên, thúc đẩy triển khai giai đoạn 2 của lệnh ngừng bắn Gaza có hiệu lực đầu tháng 10/2025, theo sáng kiến kết thúc chiến tranh của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Nỗ lực liên quan mới nhất được tiến hành hôm qua, với việc Giám đốc Tình báo Quốc gia Ai Cập Hassan Rashad và Ngoại trưởng nước này Badr Abdelatty, cùng tiếp và thảo luận với Phó Tổng thống Chính quyền Palestine Hussein Al-Sheikh, tại Cairo.

Bá Thi/VOV-Cairo
