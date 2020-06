Ai Cập sẵn sàng can thiệp quân sự vào Libya hợp pháp

Tổng thống Ai Cập Abdel-Fattah El-Sisi đã đưa ra tuyên bố trong chuyên thăm khu quân sự phía Tây nước này ngày 20/6. Ông El-Sisi giải thích rằng bất kỳ sự can thiệp nào vào Libya của lực lượng Ai Cập sẽ được lãnh đạo các bộ lạc Libya chấp thuận và vì sự ổn định ở Libya. Ông nhấn mạnh rằng Ai Cập không có tham vọng ở Libya mà chỉ mong muốn khôi phục an ninh và ổn định ở nước này.

Quân đội Ai Cập sẵn sàng can thiệp chống khủng bố ở Libya. Ảnh: Social media

Ai Cập tuyên bố sẵn sàng can thiệp chống khủng bố ở Libya và sẵn sàng đào tạo các bộ lạc Libya chống khủng bố. Tổng thống El-Sisi nói thêm rằng thành phố Sirte và Al-Jufra của Libya được coi là ranh giới đỏ cho an ninh quốc gia Ai Cập, đồng thời kêu gọi một giải pháp toàn diện ở Libya liên quan đến việc loại bỏ các tay súng khủng bố và hỗ trợ các nỗ lực giải quyết khủng hoảng.



Một số quốc gia Arab và quốc tế cho biết ủng hộ tuyên bố của Tổng thống Ai Cập liên quan đến Libya. Saudi Arabia khẳng định an ninh của Ai Cập là một phần không thể thiếu trong an ninh của nước này và bày tỏ ủng hộ đối với quyền bảo vệ biên giới phía tây của Ai Cập khỏi khủng bố. UAE cũng đã thể hiện sự đoàn kết và sát cánh với Ai Cập trong tất cả các biện pháp bảo vệ an ninh và ổn định của mình khỏi những hậu quả của những diễn biến đáng lo ngại ở Libya. Bahrain khẳng định sự đoàn kết với Ai Cập và quyền hợp pháp của họ để bảo vệ an ninh quốc gia./.