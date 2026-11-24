Theo thông báo từ nội các Ai Cập, Thủ tướng Ai Cập Mostafa Madbouly và Thủ tướng Iraq Ali Al-Zaidi ​​sẽ đồng chủ trì phiên họp thứ tư của Ủy ban cấp cao chung Ai Cập - Iraq.

Hai Thủ tướng dự kiến ​​sẽ chứng kiến ​​lễ ký kết một số văn kiện hợp tác trên nhiều lĩnh vực và tham dự một diễn đàn kinh doanh, nơi đại diện hai nước sẽ xem xét các cơ hội thương mại và đầu tư.

Thủ tướng Iraq Ali al-Zaidi. Ảnh: Reuters

Còn theo thông báo từ Phủ Tổng thống Ai Cập, trong chuyến thăm này, ông Ali Al-Zaidi dự kiến có cuộc gặp với Tổng thống Abdel Fattah El-Sisi, để thảo luận việc thúc đẩy quan hệ song phương, cũng như các diễn biến khu vực và quốc tế.

Chuyến thăm diễn ra sau cuộc hội đàm hôm 22/11 tại Ai Cập giữa Ngoại trưởng Ai Cập Badr Abdelatty và Phó Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Iraq Fuad Hussein, trong đó hai bên đã thảo luận về việc mở rộng hợp tác thương mại và đầu tư, cũng như thu hút thêm các công ty Ai Cập tham gia vào công cuộc tái thiết Iraq.

Tại phiên họp thứ ba của Ủy ban cấp cao chung Ai Cập - Iraq diễn ra tại Thủ đô Baghdad vào tháng 1/2025, hai nước đã ký 12 thỏa thuận và biên bản ghi nhớ trong các lĩnh vực như vận tải đường bộ, viễn thông và kho chứa ngũ cốc.

Ai Cập và Iraq cũng hợp tác với Jordan thông qua khuôn khổ hợp tác ba bên bao gồm thương mại, năng lượng và cơ sở hạ tầng.