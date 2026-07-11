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Ai Cập và Israel thảo luận về giai đoạn hai thỏa thuận ngừng bắn Gaza

Thứ Bảy, 06:31, 11/07/2026
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VOV.VN - Truyền thông Israel đưa tin, các cuộc đàm phán giữa phái đoàn quân sự nước này và Ai Cập đã diễn ra tại Thủ đô Cairo của Ai Cập trong tuần này, nhằm thúc đẩy giai đoạn hai thỏa thuận ngừng bắn Gaza.

Theo Đài truyền hình công cộng Israel, một phái đoàn gồm các sĩ quan cấp cao của quân đội Israel đã đến Cairo và có các cuộc thảo luận với các quan chức cấp cao quân đội Ai Cập.

Đài truyền hình này cho biết, cuộc đàm phán diễn ra trong bối cảnh những nỗ lực thúc đẩy giai đoạn tiếp theo của thỏa thuận ngừng bắn Gaza theo kế hoạch của Tổng thống Mỹ Donald Trump, đồng thời khẳng định Hamas vẫn từ chối giải giáp vũ khí.

ai cap va israel thao luan ve giai doan hai thoa thuan ngung ban gaza hinh anh 1
(Ảnh minh họa: Reuters)

Giai đoạn hai thỏa thuận ngừng bắn bao gồm việc Israel rút quân khỏi Gaza, nơi lực lượng Israel hiện đang kiểm soát khoảng 70% lãnh thổ, Hamas và các nhóm vũ trang Palestine giải giáp, cùng với việc khởi động tiến trình tái thiết dải đất này.

Một phái đoàn Hamas do Khalil Al-Hayya dẫn đầu cũng tới Cairo vào thời điểm diễn ra các cuộc đàm phán giữa Israel và Ai Cập, để đàm phán với các nhà trung gian về việc củng cố lệnh ngừng bắn và tương lai của thỏa thuận. 

Trước đó hôm 6/7, Hamas tuyên bố từ bỏ quyền kiểm soát Gaza, nhằm loại bỏ lý do để Israel tiếp tục chiếm đóng, cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình chuyển giao quyền kiểm soát cho Ủy ban Quốc gia về Quản lý Gaza (NCAG). NCAG được thành lập bởi Hội đồng Hòa bình mà Tổng thống Donald Trump thiết lập, khi ông làm trung gian hòa giải thỏa thuận ngừng bắn Gaza vào tháng 10/2025.

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Ai Cập chuyển gần 5.000 tấn hàng cứu trợ đến Gaza

VOV.VN - Tiếp tục nỗ lực cứu trợ nhân đạo khẩn cấp giúp người dân Gaza bị ảnh hưởng bởi xung đột kéo dài, hôm qua (2/7), Ai Cập đã chuyển đến dải Gaza chuyến hàng cứu trợ gồm gần 5.000 tấn lương thực, thuốc men và nhu yếu phẩm. Chuyến hàng tiếp theo đang được khẩn trương chuẩn bị và có thể đến Gaza trong vài giờ tới.

Minh Ngô/VOV-Cairo
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