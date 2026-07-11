Ai Cập và Israel thảo luận về giai đoạn hai thỏa thuận ngừng bắn Gaza

Theo Đài truyền hình công cộng Israel, một phái đoàn gồm các sĩ quan cấp cao của quân đội Israel đã đến Cairo và có các cuộc thảo luận với các quan chức cấp cao quân đội Ai Cập.

Đài truyền hình này cho biết, cuộc đàm phán diễn ra trong bối cảnh những nỗ lực thúc đẩy giai đoạn tiếp theo của thỏa thuận ngừng bắn Gaza theo kế hoạch của Tổng thống Mỹ Donald Trump, đồng thời khẳng định Hamas vẫn từ chối giải giáp vũ khí.

(Ảnh minh họa: Reuters)

Giai đoạn hai thỏa thuận ngừng bắn bao gồm việc Israel rút quân khỏi Gaza, nơi lực lượng Israel hiện đang kiểm soát khoảng 70% lãnh thổ, Hamas và các nhóm vũ trang Palestine giải giáp, cùng với việc khởi động tiến trình tái thiết dải đất này.

Một phái đoàn Hamas do Khalil Al-Hayya dẫn đầu cũng tới Cairo vào thời điểm diễn ra các cuộc đàm phán giữa Israel và Ai Cập, để đàm phán với các nhà trung gian về việc củng cố lệnh ngừng bắn và tương lai của thỏa thuận.

Trước đó hôm 6/7, Hamas tuyên bố từ bỏ quyền kiểm soát Gaza, nhằm loại bỏ lý do để Israel tiếp tục chiếm đóng, cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình chuyển giao quyền kiểm soát cho Ủy ban Quốc gia về Quản lý Gaza (NCAG). NCAG được thành lập bởi Hội đồng Hòa bình mà Tổng thống Donald Trump thiết lập, khi ông làm trung gian hòa giải thỏa thuận ngừng bắn Gaza vào tháng 10/2025.