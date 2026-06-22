Ai Cập và Thổ Nhĩ Kỳ kết thúc tập trận chung quy mô lớn

Cuộc tập trận không quân chung Ai Cập – Thổ Nhĩ Kỳ diễn ra từ ngày 11/6, có sự tham gia của nhiều máy bay chiến đấu đến từ hai nước. Trong đó, Thổ Nhĩ Kỳ triển khai các tiêm kích F-16 thuộc phi đội phản lực 162, tham gia. Hoạt động tập trận được tiến hành tại nhiều căn cứ không quân trên lãnh thổ Ai Cập. Tuy nhiên, số lượng chính xác và tên gọi cụ thể của các căn cứ, không được tiết lộ.

Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ tập trận. (Ảnh: Reuters)

Đây là cuộc tập trận không quân chung đầu tiên giữa Ai Cập và Thổ Nhĩ Kỳ sau hai thập kỷ. Các hoạt động diễn tập gồm có huấn luyện bay và xuất kích chung. Mục tiêu tập trận nhằm nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu và hiệp đồng tác chiến giữa không quân hai nước; trao đổi kinh nghiệm về lập kế hoạch, triển khai và chỉ huy-kiểm soát hoạt động tác chiến.

Bộ Quốc phòng Ai Cập khẳng định cuộc tập trận là một phần trong các nỗ lực đang triển khai về tăng cường quan hệ quân sự và củng cố hợp tác quốc phòng giữa hai nước.