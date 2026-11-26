Với chủ đề “Trí tuệ nhân tạo ở quy mô mới”, AI Journey 2026 là một trong những diễn đàn công nghệ lớn nhất của Nga, quy tụ các chuyên gia trong nước và quốc để thảo luận về những xu hướng phát triển mới của AI.

Sự kiện do Tập đoàn Sber tổ chức với sự hỗ trợ của Liên minh Trí tuệ nhân tạo Nga và các công ty công nghệ hàng đầu nước này, nhằm thúc đẩy nghiên cứu, phát triển và ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào thực tiễn. Đây cũng là cơ hội để tăng cường kết nối giữa giới khoa học, doanh nghiệp và các cơ quan quản lý nhà nước, đồng thời mở rộng hợp tác quốc tế trong lĩnh vực này. Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Kazakhstan Tokayev đã tham dự hội nghị trong ngày đầu tiên.

AI Journey 2026 được tổ chức Moscow từ ngày 26-28/11. (Ảnh: Tass)

Chương trình năm nay tập trung vào ba chủ đề chính, gồm xã hội, kinh doanh và khoa học. Trong đó, các đại biểu sẽ thảo luận về ứng dụng AI trong đời sống, giáo dục, tác động của công nghệ đối với thị trường lao động; triển khai các hệ thống tác nhân AI và giải pháp công nghệ chuyên biệt trong các ngành kinh tế; nghiên cứu khoa học cơ bản, phát triển các mô hình AI tạo sinh và công nghệ robot.

Trong khuôn khổ hội nghị, các doanh nghiệp công nghệ Nga dự kiến giới thiệu những mô hình ngôn ngữ lớn do nước này phát triển, cùng nhiều sản phẩm và giải pháp công nghệ mới. Bên cạnh các phiên thảo luận chuyên sâu dành cho giới phát triển công nghệ, hội nghị còn có các chương trình dành cho thanh thiếu niên, triển lãm thành tựu công nghệ và tổ chức trao các giải thưởng trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo.

Được tổ chức thường niên từ năm 2016, AI Journey đã phát triển từ một cuộc thi phân tích dữ liệu thành diễn đàn quốc tế về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng trí tuệ nhân tạo. Tại AI Journey 2025, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh sự cần thiết phải làm chủ các công nghệ AI tạo sinh, đồng thời đặt mục tiêu tổng mức đóng góp của công nghệ AI vào GDP của Nga đến năm 2030 vượt 11 nghìn tỷ ruble. Nhà lãnh đạo Nga cũng yêu cầu xây dựng kế hoạch quốc gia về triển khai AI tạo sinh trong các ngành kinh tế trọng điểm và tại các địa phương, tháo gỡ những rào cản pháp lý, hành chính, đồng thời phát triển hạ tầng năng lượng phục vụ các trung tâm dữ liệu.