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AI khiến các mối đe dọa an ninh mạng tại Australia gia tăng

Thứ Ba, 07:45, 27/10/2026
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VOV.VN - Australia ghi nhận hơn 1.500 sự cố an ninh mạng trong năm qua, tăng hơn 20%. Cơ quan chức năng cảnh báo AI đang làm thay đổi bối cảnh đe dọa, yêu cầu các tổ chức và người dân tăng cường phòng vệ.

Việc sử dụng (AI) ngày càng rộng rãi đang mang lại nhiều lợi ích nhưng cũng tiềm ẩn những rủi ro không nhỏ. Trong một báo cáo vừa công bố, Australia cho biết AI đang làm gia tăng các mối đe dọa an ninh mạng vì thế cơ quan chức năng của nước này đề nghị các cơ quan, tổ chức và mỗi cá nhân nâng cao các biện pháp đảm ninh mạng để giảm thiểu nguy cơ trở thành nạn nhân của tội phạm mạng.

Báo cáo về mối đe dọa an ninh mạng do Trung tâm An ninh mạng Australia vừa công bố cho thấy AI đang làm thay đổi bối cảnh về các mối đe dọa trên không gian mạng theo chiều hướng gia tăng các mối đe dọa và các vụ tấn công.

Cụ thể trong năm qua, cơ quan này đã gửi hơn 4400 cảnh báo tới hơn 2100 thực thể về các hoạt động mạng độc hại, tăng gần 80% so với năm trước đó. Trung tâm An ninh mạng cũng đã ứng phó với hơn 1500 sự cố an ninh mạng, tăng hơn 20% so với giai đoạn 2024-2025 và tăng 36% trong vòng 5 năm qua.

ai khien cac moi de doa an ninh mang tai australia gia tang hinh anh 1
Anh minh họa (Ảnh Reuters)

Báo cáo cũng cho biết, cơ quan này đã tiếp nhận hơn 82 nghìn báo cáo về tội phạm mạng, tức là trung bình cứ 6 phút lại có 1 báo cáo được gửi đến. Đồng thời, Trung tâm an ninh mạng cũng đã giải đáp hơn 37500 cuộc gọi qua Đường dây nóng an ninh mạng, tương đương với khoảng 102 cuộc mỗi ngày.

Không chỉ nhiều rủi ro xảy và nhiều vụ tấn công diễn ra, AI còn đang làm cho các hành vi tội phạm mạng ngày càng tác động nghiêm trọng hơn tới các cơ quan, tổ chức và người dân nước này. Trong giai đoạn báo cáo, Hệ thống Tên miền Bảo vệ Australia đã xử lý hơn 220 tỷ truy vấn và chặn quyền truy cập vào hơn 564 triệu tên miền độc hại.

Các nạn nhân của các hành vi tội phạm mạng tại Australia cũng cho biết, thiệt hại trung bình của các vụ việc là 33 nghìn AUD đối với cá nhân và 93500 AUD đối với các doanh nghiệp.

Trong bối cảnh này, báo cáo cho rằng cần phải đẩy mạnh hợp tác giữa chính phủ và các doanh nghiệp thông qua việc chia sẻ thông tin để gia tăng hiểu biết, tăng cường năng lực ngăn chặn và ứng phó với các mối đe dọa ngày phức tạp hơn.

Báo cáo cũng đề xuất các tổ chức thực hiện 5 năm hành động thiết yếu để gia tăng khả năng bảo vệ gồm ghi lại tất cả các sự kiện an ninh mạng, thay thế các công nghệ cũ, quản lý rủi ro chuỗi cung ứng, tăng cường sự chuẩn bị cho AI và tăng cường sự chuẩn bị cho việc xuất hiện máy tính lượng tử-công nghệ có khả năng phá vỡ các phương thức mã hóa hiện tại.

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Người dân Australia gia tăng lo ngại về AI

VOV.VN - Trong lúc trí tuệ nhân tạo (AI) đang ngày càng được sử dụng rộng rãi, người dân Australia ngày càng lo ngại nhiều hơn về các ứng dụng AI ảnh hưởng tới người dân và môi trường.

Việt Nga/VOV-Australia
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