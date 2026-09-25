Airbus xác định lỗi ở máy bay A321neo nhưng không gây rủi ro

Theo các thông tin được Airbus công bố, lỗi này ảnh hưởng đến khoảng 500 máy bay, bao gồm khoảng 250 chiếc đang hoạt động và 250 chiếc đang được sản xuất. A321neo, dòng máy bay phản lực một lối đi lớn nhất và phổ biến nhất của Airbus, có sức chứa lên đến 244 hành khách và được thiết kế để bay các tuyến đường dài tới 4.000 hải lý.

A321 neo là mẫu máy bay bán chạy nhất trong ngành hàng không. (Ảnh: Airbus)

Đây là vấn đề về sản xuất thứ hai ảnh hưởng đến thân máy bay của mẫu máy bay bán chạy nhất thế giới trong vòng 9 tháng qua. Trước đó, Airbus từng phát hiện các lỗi với các tấm thân máy bay vào tháng 12 năm ngoái. Airbus cho biết họ đã phát hiện ra cái mà họ mô tả là “sai lệch” trong lớp bảo vệ bề mặt hoặc lớp phủ được áp dụng cho các bộ phận khung xương được gọi là thanh giằng, chạy dọc theo chiều dài thân máy bay.

Nguồn tin cho biết đã phát hiện ra vấn đề trong quá trình sửa chữa các bộ phận trên dây chuyền sản xuất. Sự cố mới nhất này xảy ra khi Airbus đang cố gắng tăng sản lượng máy bay thân hẹp lên 75 chiếc mỗi tháng so với khoảng 60 chiếc hiện nay.

Airbus cũng mô tả vấn đề này là một vấn đề về chất lượng không ảnh hưởng đến an toàn, nhưng việc làm sáng tỏ tình hình đã gây ra sự chậm trễ giao hàng vài tháng. Airbus cho biết xác định và khoanh vùng được nguồn gốc của vấn đề và đã có biện pháp khắc phục. Airbus lần đầu tiên phát hiện ra vấn đề này vào mùa hè vừa qua.

Khách hàng vẫn tiếp tục nhận máy bay mà không yêu cầu thực hiện thêm công việc nào trước và Airbus đã thông báo với khách hàng rằng không có yêu cầu sửa chữa ngay lập tức. Tuy nhiên, các cơ quan quản lý châu Âu có thể ban hành chỉ thị chính thức yêu cầu sửa chữa các lỗi này trong một khoảng thời gian nhất định.