Âm mưu ám sát Thủ tướng Palestine nhằm phá hoại hòa giải Fatah-Hamas?

Ngày 13/3, một đoàn xe chở Thủ tướng Palestine Rami Hamdallah đi thăm Dải Gaza đã trở thành mục tiêu đánh bom khủng bố. Dù ông Hamdallah không bị thương, song các quan chức Palestine cho rằng, đây là một nỗ lực cản trở quá trình hòa giải giữa phong trào Fattah và Hamas của một lực lượng “cực đoan”.

Thủ tướng Palestine Rami Hamdallah không hề bị thương sau vụ ám sát. Ông được bảo vệ nghiêm ngặt khi tới thăm Dải Gaza ngày 13/3. Ảnh: AFP

Dẫu vậy, phong trào Fattah đã quy trách nhiệm an ninh cho phía Hamas, còn phong trào Hamas nghi ngờ đây là có thể một âm mưu của Israel nhằm tạo ra xung đột tại quốc gia Trung Đông này.

Một vụ nổ đã xảy ra tại phố Salah el-Din, phía Bắc Dải Gaza, chỉ ít phút sau khi đoàn xe hộ tống Thủ tướng Palestine Rami Hamdallah đi qua, trên đường tới tham dự lễ khánh thành một nhà máy mới. Ba chiếc xe của đoàn đã bị hư hại và 7 nhân viên an ninh bị thương.

Theo một số nguồn tin khu vực, sau vụ nổ, Thủ tướng Hamdallah đã rút ngắn thời gian thăm Dải Gaza và trở lại Bờ Tây ngay trong ngày 13/3, qua cửa khẩu Erez mà không thông báo cho bất kỳ quan chức nào của Hamas.

Tuy nhiên, phát biểu ngay khi trở về, Thủ tướng Palestine đã bác bỏ thông tin trên, đồng thời yêu cầu Hamas sớm chuyển giao quyền kiểm sát Gaza cho Chính phủ.

“Chúng tôi đã đi đến Gaza hôm nay và vụ nổ đã xảy ra, đó là một nỗ lực được lên kế hoạch với các chất liệu nổ được chôn vùi sâu dưới đất hai mét, đây là điều chúng tôi được biết. Tất cả chúng tôi đều ổn, song đội an ninh đã bị thương và họ đang được điều trị tại một bệnh viện ở Ramallah. Nếu không có an ninh, sẽ không có Chính phủ hay chính quyền nào. Chúng tôi yêu cầu Hamas bàn giao những gì cần thiết, đặc biệt là đội ngũ an ninh nội bộ”, ông Hamdallah nói.

Ông Hamdallah đã không trực tiếp quy trách nhiệm cho bất kỳ ai và ông khẳng định sẽ sớm trở lại Gaza bất chấp mọi âm mưu ngăn cản tiến trình hòa giải, thống nhất đất nước cũng như việc Chính phủ Palestine sẽ tiếp quản quyền kiểm soát khu vực này từ tay Hamas.

Còn người phát ngôn của Fattah, ông Osama el-Qawasmy thì cho rằng, cuộc tấn công là một nỗ lực kết thúc mọi thành quả hòa giải đạt được từ trước đến nay giữa Fattah và Hamas, là bước đi nguy hiểm gây chia rẽ trong nội bộ đất nước.

Ông el-Qawasmy thậm chí nghi ngờ, có thể chính Hamas đứng đằng sau vụ việc, với lý do lực lượng này không muốn bàn giao quyền kiểm soát Gaza cho phía Chính phủ. Và phong trào Hamas phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về “vụ tấn công hèn nhát nhằm vào sự đoàn kết và hòa giải dân tộc” này.

Phong trào Hamas lập tức bác bỏ nghi vấn trên từ phía Fattah, đồng thời cho biết, đây có thể là hành động của “lực lượng chiếm đóng” Israel.

Người phát ngôn phong trào Hamas Fawzi Barhom cho biết: “Chúng tôi lên án âm mưu tấn công nhằm vào đoàn xe của Thủ tướng Hamdallah. Vụ tấn công một mặt nhằm vào vấn đề an ninh hiện nay của Dải Gaza, mặt khác nhằm vào nỗ lực hòa giải và thống nhất đất nước cũng như việc chấm dứt sự đau khổ của 2 triệu người dân Palestine tại đây.

Chúng tôi nghi ngờ kẻ chủ mưu chính là lực lượng chiếm đóng Israel, vốn muốn phá hỏng mọi kế hoạch của người dân Palestine”.

Hiện trưởng Bộ phận An ninh của phong trào Hamas, ông Tawfiq Abu Naim đang dẫn đầu cuộc điều tra về vụ việc.

Phong trào Fattah và Hamas đang trong quá trình thực hiện thỏa thuận hòa giải “lịch sử” mới đạt được giữa các bên hồi tháng 10 năm ngoái, dưới sự trung gian của Ai Cập. Tuy nhiên, quá trình này đang diễn ra hết sức chậm chạp, kể từ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Jerusalem là thủ đô của Israel.

Phía phong trào Hamas cho rằng, các nhà lãnh đạo Fattah cần hành động cứng rắn hơn nữa để chống lại sự chiếm đóng của Israel. Do đó, vụ mưu sát Thủ tướng Hamdallah ngày 13/3 rất có thể sẽ làm quá trình thực hiện thỏa thuận hòa giải giữa các bên thêm kéo dài./.

