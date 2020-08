Ấn Độ bắt giữ nghi phạm khủng bố IS, âm mưu đánh bom New Delhi

Sau 1 vụ đấu súng ở Tây Nam thủ đô New Delhi, Ấn Độ tối 21/8, cảnh sát thành phố này đã bắt giữ 1 đối tượng khủng bố tình nghi là thành viên Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Nghi phạm IS bị bắt giữ tại Ấn Độ. Ảnh: Sanjeevni Today.

Đối tượng được xác định là Abdul Yusuf Khan, được cho là cư dân của bang Uttar Pradesh, đang có âm mưu tiến hành 1 vụ tấn công khủng bố quy mô ở New Delhi. Cảnh sát đã theo dõi tên này trước khi tiến hành vụ bắt giữ.



Trong quá trình bắt giữ, tên này đã chống trả quyết liệt; nhiều vũ khí và thiết bị nổ trong hành lý của đối tượng cũng đã được phát hiện và thu giữ.

Hiện Lực lượng an ninh đã ban bố cảnh báo tại thủ đô New Delhi và bang Uttar Pradesh sau vụ việc; đồng thời tiến hành điều tra, truy tìm các đồng phạm của tên này (nếu có).

Đây là vụ bắt giữ thứ 2 liên quan đến IS tại ở Ấn Độ trong tuần này. Trước đó 1 bác sĩ của 1 trường Cao đẳng Y tại Ấn Độ cũng đã bị bắt, với cáo buộc có liên hệ với IS. Năm 2014, bác sĩ này được cho là đã đến trạm y tế của Syria để điều trị cho các tay súng IS bị thương tại đây./.