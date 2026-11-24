Truyền thông Ấn Độ và quốc tế dẫn nguồn chính phủ và doanh nghiệp hôm qua (23/11) đưa tin, New Delhi đang xem xét áp thuế đối với gạo tấm 100% và một số loại gạo cao cấp không thuộc nhóm Basmati đang thiếu hụt tại các bang miền Nam. Một phương án được đưa ra là áp thuế khoảng 20% đối với những loại gạo có giá trong nước tăng mạnh. Quyết định cuối cùng sẽ được đưa ra sau khi tham vấn các bộ, ngành liên quan. Hiện đây vẫn là đề xuất, chưa phải quyết định cuối cùng.

Người nông dân thu hoạch lúa tại bang Assam, Ấn Độ. Ảnh: ANI.

Nguyên nhân chủ yếu là giá gạo tăng đang gây sức ép lên người tiêu dùng và các ngành sử dụng gạo làm nguyên liệu, đặc biệt là sản xuất thức ăn chăn nuôi gia cầm và gia súc. Một số loại gạo cao cấp không thuộc nhóm Basmati, phổ biến tại miền Nam Ấn Độ, cũng ghi nhận tình trạng tăng giá do nguồn cung hạn chế.

Theo số liệu được báo chí Ấn Độ dẫn lại, giá gạo bán lẻ bình quân cả nước ngày 21/11 đạt khoảng 48,1 rupee/kg, tăng hơn 11% so với cùng kỳ năm trước. Trong tháng 10, lạm phát giá gạo lên tới 12,51%, so với mức 8,27% trong tháng 9.

Trước sức ép này, chính phủ Ấn Độ đã tăng gấp đôi mục tiêu bán gạo thông qua cơ chế bán hàng ra thị trường mở trong niên vụ 2026-2027, từ 2,5 triệu lên 5 triệu tấn, đồng thời yêu cầu các doanh nghiệp kê khai lượng gạo và thóc tồn kho hằng tuần để ngăn chặn đầu cơ, tích trữ.

Tuy nhiên, khả năng hạn chế xuất khẩu vẫn gây tranh luận. Một số ý kiến cho rằng, lượng dự trữ tại các bang Ấn Độ, bao gồm cả thóc chưa xay xát, đã đạt mức kỷ lục 55,3 triệu tấn tính đến ngày 1/11, gần gấp 4 lần mục tiêu của chính phủ. Một số nhà xuất khẩu cho rằng nguồn cung trong nước vẫn đủ đáp ứng nhu cầu và không cần hạn chế các lô hàng ra nước ngoài, bởi xuất khẩu còn giúp giải phóng kho bãi để tiếp nhận vụ thu hoạch mới.

Nếu được thông qua, mức thuế dự kiến có thể làm giảm lợi thế cạnh tranh về giá của gạo Ấn Độ. Dù vậy, các chuyên gia thương mại cho rằng thuế xuất khẩu chưa chắc khiến hoạt động giao hàng của Ấn Độ đình trệ, bởi nước này vẫn có lợi thế đáng kể về nguồn cung và giá cả.