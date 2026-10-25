Ấn Độ cảnh báo khủng bố đe dọa hòa bình toàn cầu

Phát biểu tại một sự kiện ở thủ đô New Delhi nhân dịp kỷ niệm Ngày Liên Hợp Quốc, Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ Jaishankar nhấn mạnh chiến tranh, xung đột ở bất kỳ nơi nào cũng có thể đe dọa hòa bình trên phạm vi toàn cầu. Theo ông, các cuộc xung đột tại Ukraine và Trung Đông cho thấy hậu quả xung đột không chỉ giới hạn ở những quốc gia trực tiếp tham chiến mà còn tác động đến kinh tế, an ninh và đời sống người dân ở nhiều nơi.

Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ S. Jaishankar tại một sự kiện ở New Delhi. Ảnh: ANI

Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ kêu gọi Liên Hợp Quốc phát huy vai trò chủ động hơn trong giải quyết khủng hoảng quốc tế, đồng thời thúc đẩy cải tổ các thể chế đa phương để phản ánh tốt hơn thực tế thế giới hiện nay.

Ông Jaishankar cũng cảnh báo những bất ổn về tài chính, nhiên liệu, lương thực và phân bón đang tạo sức ép lớn đối với các nước đang phát triển. Trong lĩnh vực công nghệ, ông cho rằng trí tuệ nhân tạo cần được phát triển có trách nhiệm, bảo đảm lợi ích không chỉ tập trung vào một số ít quốc gia hay chủ thể. Ấn Độ ủng hộ cách tiếp cận phát triển AI có trách nhiệm, bao trùm và lấy con người làm trung tâm, qua đó mở rộng khả năng tiếp cận công nghệ và bảo đảm lợi ích được chia sẻ rộng rãi hơn.

Theo Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ, hòa bình, an ninh và thịnh vượng có mối liên hệ chặt chẽ. Trong một thế giới ngày càng phụ thuộc lẫn nhau, hợp tác quốc tế, kiên quyết chống khủng bố và giải quyết bất đồng bằng biện pháp hòa bình vẫn là những yếu tố quan trọng để hạn chế khủng hoảng và bảo vệ lợi ích chung.