Ấn Độ chấn động với siêu ổ dịch Covid-19 lớn ở thủ đô New Delhi

Thông tin cho biết, trong thời gian từ ngày 1- 15/3, hơn 2.000 tín đồ Hồi giáo từ nhiều quốc gia, trong đó đông nhất là công dân Ấn Độ đã tham gia một buỗi hành lễ của Hội truyền giáo Tablighi Jamaat tại khu vực Tây Nizamuddin, thủ đô New Delhi. Ít nhất 37 người có mặt tại trụ sở của giáo phái này đã nhiễm Covid-19.

Tín đồ của Hội truyền giáo Tablighi Jamaat tại khu Tây Nizamuddin, New Delhi bị đưa đi cách ly và xét nghiệm sáng 31/3. Ảnh: ANI

Trong đó 24 người được xác nhận dương tính từ cuối tuần trước. Sau khi dự buổi hành lễ, rất nhiều người đã tỏa đi nhiều bang khác nhau trong Ấn Độ. Nhiều người sau đó đã có những triệu chứng của bệnh nhưng không hề được ghi nhận. Phải đến khi một người đàn ông 65 tuổi tại vùng lãnh thổ Jammu và Kashmir qua đời, mọi chuyện mới vỡ lở.



Các bang Tamil Nadu, Telangana, Kerala và Tây Bengal liên tiếp xác nhận các ca dương tính với SARS-CoV-2, đều có liên quan tới sự kiện tại nhà thờ Hồi giáo này. Tới thời điểm hiện tại, hơn 1.000 người từng tham dự buổi hành lễ tại nhà thờ Nizamuddin đã được đem đi xét nghiệm SARS-CoV-2 tại bệnh viện và các trung tâm cách ly. Toàn bộ khu vực Tây Nizamuddin hiện tại bị cảnh sát và thiết bị bay không người lái phong tỏa, giám sát chặt.

Trong cuộc họp an ninh khẩn cấp, Thủ hiến New Delhi Arvind Kejriwal tuyên bố: “Những nhà tổ chức sự kiện này đã phạm tội ác nghiêm trọng. Chúng tôi lập tức áp dụng Đạo luật Thảm họa và Đạo luật Bệnh Truyền nhiễm tại thành phố và không cho phép cuộc tụ tập nào trên 5 người.” Tranh cãi nảy ra khi cảnh sát New Delhi cho rằng buổi hành lễ này chưa được cấp phép, trong khi Hội truyền giáo Tablighi Jamaat khẳng định họ không làm gì sai khi trụ sở của Hội tại Nizamuddin luôn có các tín đồ tới hành lễ.

Tuy nhiên, việc có nhiều tín đồ Hồi giáo bên trong nhà thờ trong thời điểm giới nghiêm toàn quốc khiến người ta đặt dấu hỏi. Điểm nóng Covid-19 mới nhất được phát hiện chưa đầy 1 tuần sau khi Ấn Độ triển khai phong tỏa toàn bộ lãnh thổ để ngăn virus SARS-CoV-2 lây lan trong cộng đồng. Diễn biến này đe dọa làm phức tạp thêm tình hình, và có thể khiến công sức chống dịch những ngày qua trở nên vô nghĩa./.