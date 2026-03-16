中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Ấn Độ chưa thảo luận với Mỹ về việc phối hợp lực lượng để mở lại eo biển Hormuz

Thứ Hai, 20:04, 16/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Chính phủ Ấn Độ ngày 16/3 khẳng định nước này chưa tham gia bất kỳ cuộc thảo luận song phương nào với Mỹ liên quan đến khả năng phối hợp lực lượng nhằm mở lại eo biển Hormuz.

Trả lời câu hỏi của phóng viên về khả năng Hải quân Ấn Độ tham gia vào một chiến dịch quốc tế nhằm bảo đảm tự do hàng hải tại eo biển Hormuz theo đề nghị của Mỹ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ấn Độ Randhir Jaiswal cho biết New Delhi nhận thức được việc một số quốc gia đang tiến hành các cuộc trao đổi song phương về vấn đề này, song khẳng định Ấn Độ chưa tham gia bất kỳ cuộc thảo luận nào như vậy với Mỹ.

Trước đó, Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump đang liên hệ với một số quốc gia để kêu gọi điều động lực lượng nhằm hỗ trợ bảo đảm dòng chảy năng lượng qua eo biển Hormuz. Theo ông Wright, nhiều nền kinh tế châu Á như Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc và Ấn Độ phụ thuộc lớn vào nguồn năng lượng vận chuyển qua tuyến đường hàng hải chiến lược này.

An Do chua thao luan voi my ve viec phoi hop luc luong de mo lai eo bien hormuz hinh anh 1
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ấn Độ Randhir Jaiswal. (Ảnh: ANI)

Trong khi đó, phía Iran khẳng định eo biển Hormuz về cơ bản vẫn mở, song cảnh báo rằng các tàu thuyền liên quan đến Mỹ và Israel sẽ không được phép đi qua. Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi cho rằng nhiều tàu chở dầu đang tránh tuyến đường này chủ yếu do lo ngại về an ninh, chứ không phải vì Tehran phong tỏa hoàn toàn tuyến vận tải.

Trong một diễn biến liên quan, Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ S. Jaishankar cho biết các cuộc đàm phán của ông với giới chức Iran đã mang lại một số kết quả tích cực và kênh liên lạc giữa hai bên vẫn đang được duy trì. Theo ông, nhờ các cuộc trao đổi này, một số tàu mang cờ Ấn Độ đã có thể đi qua eo biển Hormuz.

Tuy nhiên, người đứng đầu ngành ngoại giao Ấn Độ cũng lưu ý rằng vẫn còn nhiều tàu của Ấn Độ chưa thể di chuyển qua tuyến đường thủy quan trọng này. Ông nhấn mạnh rằng mỗi tàu đi qua eo biển Hormuz đều được xử lý theo từng trường hợp riêng lẻ và không tồn tại bất kỳ "thỏa thuận chung" nào giữa Ấn Độ và Iran liên quan đến việc bảo đảm hành trình cho các tàu này.

Lê Dũng/VOV-New Delhi
Tag: Ấn Độ eo biển Hormuz thảo luận song phương
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Đức không ủng hộ NATO tham gia bảo đảm an ninh eo biển Hormuz
Đức không ủng hộ NATO tham gia bảo đảm an ninh eo biển Hormuz

VOV.VN - Đức cho rằng NATO không nên đóng vai trò trong việc bảo đảm an ninh tại eo biển Hormuz, trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump cảnh báo liên minh quân sự này sẽ phải đối mặt với “tương lai rất tồi tệ” nếu không hỗ trợ Mỹ.

Đức không ủng hộ NATO tham gia bảo đảm an ninh eo biển Hormuz

Đức không ủng hộ NATO tham gia bảo đảm an ninh eo biển Hormuz

VOV.VN - Đức cho rằng NATO không nên đóng vai trò trong việc bảo đảm an ninh tại eo biển Hormuz, trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump cảnh báo liên minh quân sự này sẽ phải đối mặt với “tương lai rất tồi tệ” nếu không hỗ trợ Mỹ.

EU đề xuất mô hình Biển Đen để giải tỏa tắc nghẽn eo biển Hormuz
EU đề xuất mô hình Biển Đen để giải tỏa tắc nghẽn eo biển Hormuz

VOV.VN - Liên minh châu Âu (EU) đang xem xét một cơ chế tương tự “hành lang hàng hải Biển Đen” nhằm khôi phục lưu thông tàu thuyền qua eo biển Hormuz - tuyến vận tải năng lượng quan trọng của thế giới hiện bị gián đoạn do xung đột tại Trung Đông.

EU đề xuất mô hình Biển Đen để giải tỏa tắc nghẽn eo biển Hormuz

EU đề xuất mô hình Biển Đen để giải tỏa tắc nghẽn eo biển Hormuz

VOV.VN - Liên minh châu Âu (EU) đang xem xét một cơ chế tương tự “hành lang hàng hải Biển Đen” nhằm khôi phục lưu thông tàu thuyền qua eo biển Hormuz - tuyến vận tải năng lượng quan trọng của thế giới hiện bị gián đoạn do xung đột tại Trung Đông.

Các nước phản ứng thận trọng trước lời kêu gọi lập liên minh bảo vệ eo biển Hormuz
Các nước phản ứng thận trọng trước lời kêu gọi lập liên minh bảo vệ eo biển Hormuz

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi thành lập liên minh quốc tế bảo vệ vận tải hàng hải tại eo biển Hormuz, song nhiều quốc gia cho biết vẫn đang cân nhắc trước khi quyết định tham gia.

Các nước phản ứng thận trọng trước lời kêu gọi lập liên minh bảo vệ eo biển Hormuz

Các nước phản ứng thận trọng trước lời kêu gọi lập liên minh bảo vệ eo biển Hormuz

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi thành lập liên minh quốc tế bảo vệ vận tải hàng hải tại eo biển Hormuz, song nhiều quốc gia cho biết vẫn đang cân nhắc trước khi quyết định tham gia.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ