Ấn Độ chưa thảo luận với Mỹ về việc phối hợp lực lượng để mở lại eo biển Hormuz

Trả lời câu hỏi của phóng viên về khả năng Hải quân Ấn Độ tham gia vào một chiến dịch quốc tế nhằm bảo đảm tự do hàng hải tại eo biển Hormuz theo đề nghị của Mỹ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ấn Độ Randhir Jaiswal cho biết New Delhi nhận thức được việc một số quốc gia đang tiến hành các cuộc trao đổi song phương về vấn đề này, song khẳng định Ấn Độ chưa tham gia bất kỳ cuộc thảo luận nào như vậy với Mỹ.

Trước đó, Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump đang liên hệ với một số quốc gia để kêu gọi điều động lực lượng nhằm hỗ trợ bảo đảm dòng chảy năng lượng qua eo biển Hormuz. Theo ông Wright, nhiều nền kinh tế châu Á như Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc và Ấn Độ phụ thuộc lớn vào nguồn năng lượng vận chuyển qua tuyến đường hàng hải chiến lược này.

Trong khi đó, phía Iran khẳng định eo biển Hormuz về cơ bản vẫn mở, song cảnh báo rằng các tàu thuyền liên quan đến Mỹ và Israel sẽ không được phép đi qua. Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi cho rằng nhiều tàu chở dầu đang tránh tuyến đường này chủ yếu do lo ngại về an ninh, chứ không phải vì Tehran phong tỏa hoàn toàn tuyến vận tải.

Trong một diễn biến liên quan, Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ S. Jaishankar cho biết các cuộc đàm phán của ông với giới chức Iran đã mang lại một số kết quả tích cực và kênh liên lạc giữa hai bên vẫn đang được duy trì. Theo ông, nhờ các cuộc trao đổi này, một số tàu mang cờ Ấn Độ đã có thể đi qua eo biển Hormuz.

Tuy nhiên, người đứng đầu ngành ngoại giao Ấn Độ cũng lưu ý rằng vẫn còn nhiều tàu của Ấn Độ chưa thể di chuyển qua tuyến đường thủy quan trọng này. Ông nhấn mạnh rằng mỗi tàu đi qua eo biển Hormuz đều được xử lý theo từng trường hợp riêng lẻ và không tồn tại bất kỳ "thỏa thuận chung" nào giữa Ấn Độ và Iran liên quan đến việc bảo đảm hành trình cho các tàu này.