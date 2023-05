Ấn Độ công bố kế hoạch thúc đẩy quan hệ với các quốc đảo Thái Bình Dương

Kế hoạch của Ấn Độ được đưa ra tại Hội nghị Thượng đỉnh hợp tác giữa Ấn Độ và các đảo quốc Thái Bình Dương (FIPIC) lần thứ 3, diễn ra tại Papua New Guinea sáng 22/5. Hội nghị do Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và người đồng cấp Papua New Guinea chủ trì.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tại Hội nghị Thượng đỉnh hợp tác giữa Ấn Độ và các đảo quốc Thái Bình Dương (FIPIC) lần thứ 3. Ảnh ANI

Phát biểu tại sự kiện, Thủ tướng Narendra Modi tuyên bố, Ấn Độ tin tưởng vào chủ nghĩa đa phương và ủng hộ một khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do, rộng mở và bao trùm. Bộ Ngoại giao Ấn Độ cho biết, kế hoạch thúc đẩy quan hệ với các quốc đảo Thái Bình Dương của nước này sẽ đáp ứng nguyện vọng phát triển của người dân trong khu vực và củng cố tầm nhìn chung về một khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do, rộng mở và thịnh vượng.

Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ấn Độ Arindam Bagchi, chương trình đầu tiên trong kế hoạch là việc mở một bệnh viện chuyên khoa tầm khu vực với 100 giường bệnh ở Fiji và thành lập Trung tâm đào tạo công nghệ thông tin và an ninh mạng ở Papua New Guinea.

Tiếp đó, Ấn Độ sẽ cấp 1000 suất học bổng trong 5 năm tới và xây dựng một trung tâm điều trị dành cho người tàn tật cũng ở Papua New Guinea trong năm 2023, cùng 2 trung tâm tương tự ở các quốc đảo Thái Bình Dương khác…

Trong khuôn khổ chuyến thăm, bên cạnh việc đồng chủ trì Hội nghị thượng đỉnh, Thủ tướng Modi đã có các cuộc gặp song phương với lãnh đạo cấp cao của một số quốc gia Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Cam kết của Ấn Độ đối với 14 quốc đảo Thái Bình Dương là một phần trong chính sách Hành động Hướng Đông của Ấn Độ.

Mặc dù các quốc đảo Thái Bình Dương có diện tích đất liền tương đối nhỏ và cách xa Ấn Độ, nhưng nhiều quốc gia có vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) rộng lớn và mang đến những cơ hội hợp tác hiệu quả và đầy hứa hẹn./.