Ấn Độ đạt bước tiến quan trọng trong phát triển thuốc dự phòng HIV giá rẻ

Đây là phiên bản giá rẻ của thuốc lenacapavir do tập đoàn dược phẩm Dr. Reddy’s Laboratories của Ấn Độ sản xuất, có cùng hoạt chất với thuốc gốc. Thuốc có tác dụng dự phòng lây nhiễm HIV kéo dài, chỉ cần tiêm hai lần mỗi năm, thay vì phải uống thuốc hằng ngày như nhiều phương pháp hiện nay. Các thử nghiệm lâm sàng cho thấy lenacapavir đạt hiệu quả rất cao trong phòng ngừa lây nhiễm HIV.

Ảnh minh họa (X)

Đáng chú ý, phiên bản thuốc do Ấn Độ sản xuất dự kiến có giá chỉ khoảng 40 USD/người/năm, tương đương chi phí cho hai mũi tiêm. Trong khi đó, thuốc gốc tại Mỹ có giá niêm yết khoảng 28.000 USD/năm. Như vậy, chi phí của phiên bản giá rẻ thấp hơn khoảng 700 lần, tạo cơ hội cho người dân tại các nước đang phát triển tiếp cận thuốc dự phòng HIV.

Theo kế hoạch, những lô thuốc đầu tiên có thể được cung cấp trước cuối năm 2026 và mở rộng phân phối trong năm 2027. Tuy nhiên, sản phẩm vẫn cần được cơ quan quản lý tại từng quốc gia cấp phép trước khi lưu hành.

Việc FDA phê duyệt tạm thời sản phẩm này được đánh giá là bước tiến quan trọng trong nỗ lực mở rộng khả năng tiếp cận thuốc dự phòng HIV trên toàn cầu, đồng thời tiếp tục khẳng định vị thế của Ấn Độ là một trong những trung tâm sản xuất và cung ứng dược phẩm giá rẻ hàng đầu thế giới.