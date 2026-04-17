  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Ấn Độ đối mặt rủi ro nguồn cung khi Mỹ chấm dứt miễn trừ dầu Nga và Iran

Thứ Sáu, 05:50, 17/04/2026
VOV.VN - Việc Mỹ hôm qua (16/4) tuyên bố không gia hạn các giấy phép miễn trừ trừng phạt, vốn cho phép một số quốc gia, trong đó có Ấn Độ, tiếp tục mua dầu từ Nga và Iran, đã làm gia tăng đáng kể sức ép đối với an ninh năng lượng của quốc gia Nam Á - nơi phụ thuộc lớn vào nguồn dầu nhập khẩu.

Theo Bộ Tài chính Mỹ, các miễn trừ kéo dài một tháng trước đó đối với các lô dầu của Nga và Iran sẽ không được gia hạn và lần lượt hết hiệu lực vào các ngày 11 và 19/4. Điều đó đồng nghĩa các quốc gia, trong đó có Ấn Độ, sẽ không còn cơ sở pháp lý để tiếp tục nhập khẩu dầu từ hai nguồn này mà không đối mặt với nguy cơ bị trừng phạt từ phía Mỹ.

Tuy nhiên, trong thời gian được miễn trừ, các doanh nghiệp Ấn Độ được cho là đã tranh thủ nhập khoảng 30 triệu thùng dầu Nga và 4 triệu thùng dầu Iran nhằm củng cố nguồn cung trước mắt. Song khi cơ chế này chấm dứt, những thách thức đối với Ấn Độ trở nên rõ rệt hơn, trong bối cảnh nước này vẫn phụ thuộc hơn 80% nhu cầu năng lượng vào nhập khẩu. Thực tế, nguồn dầu từ Nga thời gian qua đã góp phần quan trọng giúp giảm chi phí nhập khẩu, ổn định giá trong nước và hỗ trợ tăng trưởng kinh tế của Ấn Độ.

An Do doi mat rui ro nguon cung khi my cham dut mien tru dau nga va iran hinh anh 1
Ảnh minh họa. Nguồn: ANI

Áp lực này ngày càng gia tăng khi tình hình Trung Đông leo thang, đặc biệt trong bối cảnh Mỹ siết kiểm soát lưu thông qua eo biển Hormuz - tuyến vận tải chiến lược mà phần lớn dầu nhập khẩu của Ấn Độ phải đi qua. Trước diễn biến đó, Ấn Độ buộc phải đẩy mạnh đa dạng hóa nguồn cung, đồng thời tăng cường các biện pháp điều tiết trong nước và ưu tiên nhiên liệu cho các lĩnh vực thiết yếu.

Trước đó, dù nhiều quốc gia, trong đó có Ấn Độ, đã nỗ lực vận động gia hạn cơ chế miễn trừ, Mỹ vẫn quyết định chấm dứt chính sách này, cho thấy khả năng nới lỏng đã không còn. Trong bối cảnh rủi ro gián đoạn tại Trung Đông và chi phí vận tải gia tăng, việc bảo đảm nguồn cung ổn định sẽ tiếp tục là ưu tiên cấp bách đối với các nền kinh tế phụ thuộc nhập khẩu năng lượng lớn như Ấn Độ trong thời gian tới.

Lê Dũng/VOV-New Delhi
Nổ nhà máy điện tại Ấn Độ khiến nhiều công nhân thiệt mạng
Nổ nhà máy điện tại Ấn Độ khiến nhiều công nhân thiệt mạng

VOV.VN - Hôm qua (14/4), một vụ nổ nghiêm trọng xảy ra tại nhà máy điện ở bang Chhattisgarh, miền Trung Ấn Độ đã khiến ít nhất 14 công nhân đã thiệt mạng và gần 20 người khác bị thương.

Hai máy bay chở khách va chạm trên đường băng ở Ấn Độ
Hai máy bay chở khách va chạm trên đường băng ở Ấn Độ

VOV.VN - Ngày 16/4, tại sân bay quốc tế Indira Gandhi ở Delhi, Ấn Độ đã xảy ra một vụ va chạm dưới mặt đất giữa hai máy bay chở khách, gây hư hại và buộc 2 máy bay tạm ngừng hoạt động. Rất may, không có hành khách nào bị thương trong vụ việc.

Mỹ và Ấn Độ nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì an ninh tại Hormuz
Mỹ và Ấn Độ nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì an ninh tại Hormuz

VOV.VN - Một ngày sau khi Mỹ ra lệnh phong tỏa hải quân đối với các cảng và khu vực ven biển của Iran, Tổng thống Donald Trump và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi hôm qua (14/4) đã có cuộc điện đàm kéo dài.

