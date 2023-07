Ấn Độ đối mặt với tình trạng mưa lớn kỷ lục trong nhiều thập kỷ qua

Trong khi tại các bang Delhi, Uttar Pradesh và Himachal Pradesh đã ghi nhận tình trạng ngập úng, gây ảnh hưởng lớn đến đời sống của người dân. Một số vùng phía Tây Bắc Ấn Độ, đặc biệt là Delhi, chứng kiến ​​lượng mưa lớn nhất trong vòng 41 năm qua.

Các khu vực tại Delhi rơi vào tình trạng ngập úng khiến giao thông bị tê liệt. Ảnh: ANI

Tại Himachal Pradesh, nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất, chính quyền địa phương đã phát đi mức "báo động đỏ", đồng thời yêu cầu đóng cửa tất cả các trường học và cao đẳng trong hai ngày. Thủ hiến Himachal Pradesh, ông Sukhvinder Singh Sukhu đã kêu gọi người dân không ra khỏi nhà trong 24 giờ tới và hợp tác với chính quyền trong việc ứng phó.

Trước tình hình này, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi ngày 10/7 đã tổ chức cuộc họp khẩn với các Bộ trưởng và quan chức chính phủ để đánh giá về tình hình mưa lớn kéo dài. Cùng với đó, 38 đội thuộc Lực lượng Ứng phó Thảm họa Quốc gia (NDRF) cũng đã được triển khai ở Punjab, Uttarakhand và Himachal Pradesh và sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống xảy ra.

Các khu vực tại Delhi rơi vào tình trạng ngập úng khiến giao thông bị tê liệt. Ảnh: ANI

Theo Cục Khí tượng Ấn Độ, do ảnh hưởng của gió mùa, khu vực miền Bắc nước này sẽ tiếp tục hứng chịu lượng mưa lớn trong những ngày tới, trong đó Himachal Pradesh, Punjab và Delhi được dự báo sẽ có mưa to đến rất to.