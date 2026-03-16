Ấn Độ: Đối thoại với Iran là cách hiệu quả nhất để “thông tuyến” Hormuz

Thứ Hai, 15:46, 16/03/2026
VOV.VN - Ngày 15/3, Ấn Độ đã lên tiếng ủng hộ giải pháp ngoại giao và đối thoại trực tiếp với Iran, khẳng định đây là cách hiệu quả nhất để hàng hóa có thể lưu thông trở lại qua eo biển Hormuz.

Trả lời phỏng vấn tờ Financial Times ngày 15/3, Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar nhấn mạnh các cuộc đàm phán trực tiếp với Iran là cách hiệu quả nhất để khôi phục hoạt động vận chuyển hàng hải qua eo biển Hormuz.

An Do Doi thoai voi iran la cach hieu qua nhat de thong tuyen hormuz hinh anh 1
Tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz. Ảnh: AP

Theo ông Jaishankar, Ấn Độ đang tham gia đàm phán với Iran và đã thu được một số kết quả. Cụ thể, hai tàu mang cờ Ấn Độ , Shivalik và Nanda Devi, chở hơn 92.000 tấn khí hóa lỏng (LPG), đã vượt qua eo biển Hormuz ngày 14/3 và đang trên đường tới các cảng Mundra và Kandla của Ấn Độ. Ông Jaishankar nhấn mạnh, đây là một ví dụ về thành quả mà ngoại giao mang lại. Thời gian tới, Ấn Độ sẽ tiếp tục đối thoại với Iran về một thỏa thuận rộng lớn hơn để tất cả các tàu mang cờ Ấn Độ có thể đi qua eo biển Hormuz một cách an toàn.

Giống như Ấn Độ, một số nước cũng đã đối thoại với Iran và đã đạt được những kết quả nhất định. Tuy nhiên, Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ thừa nhận, mối quan hệ của mỗi nước với Iran sẽ có những điểm khác biệt, nên khó có thể nói rằng tất cả các nước đều có thể đạt được sự đồng thuận với Iran trong vấn đề eo biển Hormuz.

Tuyên bố của ông Jaishankar được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi một số quốc gia đồng minh và các nước phụ thuộc vào nguồn dầu mỏ qua eo biển Hormuz, gửi tàu chiến đến khu vực Trung Đông để đảm bảo an toàn cho các tàu hàng. Nhà lãnh đạo Mỹ thậm chí còn cảnh báo NATO có thể đối mặt rủi ro nghiêm trọng nếu các đồng minh không hỗ trợ Washington bảo vệ tuyến vận tải dầu mỏ qua eo biển “hẹp, song rất quan trọng” này.

eo_bien.png

Iran khóa “van dầu” Hormuz: Đòn phản công làm đảo lộn tính toán của Mỹ

VOV.VN - Trong gần hai tuần qua, Mỹ và Israel đã tiến hành các hoạt động quân sự nhằm vào Iran. Ban đầu, Washington cho đây là một chiến dịch có thể nhanh chóng làm thay đổi cán cân chiến lược và đẩy Tehran vào thế bất lợi. Tuy nhiên, diễn biến thực tế cho thấy tình hình phức tạp hơn nhiều so với những dự tính của nước

Đình Nam/VOV-New Delhi
