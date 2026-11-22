Học AI từ bậc tiểu học

Một trong những bước đi đáng chú ý là việc đưa kiến thức về trí tuệ nhân tạo và tư duy logic vào chương trình học từ lớp 3 đến lớp 8 tại các trường thuộc Hội đồng Giáo dục Trung học Trung ương (CBSE), bắt đầu từ năm học 2026–2027.

Việc dạy AI tại một trường học Ấn Độ (Nguồn ảnh: Mother Mary's School)

Từ tháng 4/2026, Bộ Giáo dục Ấn Độ đã công bố chương trình mới mang tên Tư duy tính toán và Trí tuệ nhân tạo (CT & AI), do Bộ Giáo dục phối hợp với CBSE và Hội đồng Quốc gia về Nghiên cứu và Đào tạo Giáo dục (NCERT) xây dựng.

Điểm đáng chú ý là học sinh không chỉ được hướng dẫn sử dụng các ứng dụng AI, mà còn học cách suy nghĩ logic, phân tích thông tin, nhận biết quy luật và chia một vấn đề lớn thành những bước nhỏ để tìm cách giải quyết. Các em cũng được làm quen với cách AI hoạt động, khả năng ứng dụng trong đời sống và những nguyên tắc cần tuân thủ khi sử dụng công nghệ.

Ở những lớp nhỏ, việc học được tổ chức thông qua trò chơi, câu đố, bài tập toán và hoạt động thực hành thay vì tập trung vào lý thuyết phức tạp. Khi lên lớp cao hơn, học sinh từng bước tiếp cận các kiến thức về dữ liệu, thuật toán và ứng dụng AI.

Trên thực tế, Ấn Độ đã có những bước chuẩn bị trước đó. Học sinh lớp 6 được tiếp cận mô-đun kỹ năng AI kéo dài 15 giờ; từ lớp 9 đến lớp 12, AI được cung cấp như một môn học kỹ năng tự chọn. Nội dung liên quan cũng đã được đưa vào sách giáo khoa Tin học lớp 11. Đến tháng 8/2026, Bộ Giáo dục xác nhận chương trình AI dành cho học sinh lớp 9–12 và các môn học liên quan đã được hoàn thiện.

Để chương trình không chỉ dừng lại trên giấy, Hội đồng Giáo dục Trung học Trung ương còn tổ chức bồi dưỡng giáo viên trong năm học 2026–2027. Giáo viên được hướng dẫn cách lồng ghép kiến thức AI vào các môn học, tổ chức hoạt động thực hành và giúp học sinh nhận biết những rủi ro như thông tin sai lệch, mất an toàn dữ liệu và lạm dụng công nghệ.

Một sáng kiến khác là chương trình SOAR do Bộ Phát triển Kỹ năng và Doanh nghiệp triển khai, hướng tới học sinh lớp 6–12 và giáo viên. Chương trình cung cấp kiến thức nền tảng về AI, ứng dụng thực tế, lập trình, an toàn mạng và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực công nghệ.

Đại học chuyển từ dạy lý thuyết sang đào tạo gắn với thực tế

Nếu ở trường phổ thông, mục tiêu là giúp học sinh hiểu và biết sử dụng AI, thì ở bậc đại học, Ấn Độ tập trung đào tạo những người có khả năng nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ này.

Ấn Độ những năm qua tổ chức nhiều hội nghị quốc tế quy mô lớn về AI. Ảnh: ANI

Theo Bộ Giáo dục Ấn Độ, trong năm học 2025–2026, hơn 2.100 cơ sở đào tạo được Hội đồng Giáo dục Kỹ thuật Toàn Ấn Độ (AICTE) phê duyệt đã mở các khóa học về AI và công nghệ mới, với tổng chỉ tiêu tuyển sinh được phê duyệt vượt 280.000 sinh viên. Các lĩnh vực đào tạo bao gồm AI, khoa học dữ liệu, công nghệ giúp máy tính tự học từ dữ liệu, an ninh mạng và robot.

Đáng chú ý, Chính phủ Ấn Độ đang phối hợp với doanh nghiệp để đổi mới cách đào tạo AI. Tại cuộc họp ngày 28/5/2026, Bộ Điện tử và Công nghệ thông tin cùng các nhóm chuyên gia đã đánh giá chương trình đào tạo hiện nay và chỉ ra những hạn chế về cơ sở vật chất, năng lực giảng viên và thời lượng thực hành.

Nhóm chuyên trách đề xuất tăng tỷ lệ thực hành từ khoảng 25–30% lên 40–75%, tùy chương trình đào tạo; đưa các dự án thực tế của doanh nghiệp vào giảng dạy ngay từ những học kỳ đầu tiên; đồng thời đầu tư hệ thống máy tính có khả năng xử lý các tác vụ AI phức tạp để các trường cùng khai thác.

Mục tiêu là giúp sinh viên không chỉ hiểu nguyên lý hoạt động của AI mà còn có thể tự xây dựng ứng dụng, phát triển phần mềm và giải quyết những vấn đề thực tế. Doanh nghiệp cũng được khuyến khích tham gia trực tiếp vào quá trình đào tạo, qua đó thu hẹp khoảng cách giữa kiến thức trong trường học và yêu cầu tuyển dụng.

Một hướng đi đáng chú ý khác là mở rộng cơ hội học AI cho sinh viên không chuyên công nghệ. Viện Công nghệ Ấn Độ Madras (IIT Madras) triển khai chương trình “AI cho mọi người” (AI For All) trên nền tảng học trực tuyến SWAYAM Plus, cung cấp 6 khóa học miễn phí về AI trong giáo dục, vật lý, hóa học, kế toán, phân tích môn cricket và lập trình ứng dụng AI. Người học không cần có kiến thức lập trình từ trước.

Từ tháng 1/2026, chương trình còn được mở rộng sang tiếng Hindi, giúp những người không thông thạo tiếng Anh có thêm cơ hội tiếp cận. Theo Bộ Giáo dục, nền tảng SWAYAM hiện có hơn 140 khóa học liên quan đến AI, với trên 5 triệu lượt đăng ký.

Những hoạt động này cho thấy Ấn Độ không chỉ muốn đào tạo các kỹ sư và lập trình viên AI, mà còn hướng tới trang bị kiến thức công nghệ cho sinh viên thuộc nhiều ngành nghề khác nhau.

Giáo dục AI gắn với tham vọng trở thành trung tâm công nghệ

Việc đưa AI vào trường học và đại học nằm trong chiến lược rộng lớn hơn của Ấn Độ nhằm xây dựng nguồn nhân lực và năng lực công nghệ trong nước. Tháng 3/2024, Chính phủ Ấn Độ triển khai Sứ mệnh AI Ấn Độ (IndiaAI Mission), với ngân sách khoảng 103,72 tỷ rupee trong 5 năm. Chương trình tập trung phát triển hệ thống máy tính phục vụ nghiên cứu AI, nguồn dữ liệu, hoạt động nghiên cứu và các sản phẩm ứng dụng công nghệ.

Theo tài liệu Chính phủ Ấn Độ công bố tháng 3/2026, dẫn số liệu của Hiệp hội Quốc gia các công ty phần mềm và dịch vụ Ấn Độ (NASSCOM), nước này có khoảng 600.000–650.000 nhân lực AI trong năm 2024 và đặt mục tiêu nâng con số lên hơn 1,25 triệu người vào năm 2027.

Để đạt mục tiêu đó, Ấn Độ đang thúc đẩy hợp tác giữa các trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp. Sáng kiến YuvAi hướng tới hỗ trợ 100.000 sinh viên và nhà phát triển trẻ trong ba năm, trong khi Trung tâm nghiên cứu AI tạo sinh Srijan tại Viện Công nghệ Ấn Độ Jodhpur tập trung phát triển các ứng dụng mới.

Thông qua những chương trình này, sinh viên có cơ hội tham gia nghiên cứu và xây dựng giải pháp AI phục vụ các lĩnh vực thiết thực như y tế, nông nghiệp, giáo dục và quản lý đô thị.

Trường Đại học Amity tham gia gian hàng triển lãm tại Hội nghị thượng đỉnh Công nghệ Bengaluru 2026. Ảnh: VOV

Thách thức từ khoảng cách giữa chính sách và thực tế

Dù có nhiều bước tiến, việc đưa AI vào giáo dục trên quy mô lớn không phải nhiệm vụ dễ dàng. Một trong những trở ngại là sự chênh lệch về điều kiện học tập giữa các trường. Không phải cơ sở giáo dục nào, đặc biệt ở khu vực nông thôn và vùng còn khó khăn, cũng có đủ máy tính, Internet và phòng thực hành.

Đội ngũ giáo viên cũng cần thời gian để thích ứng với phương pháp giảng dạy mới. Việc sử dụng AI trong học tập còn đặt ra yêu cầu giúp học sinh biết kiểm chứng thông tin, không phụ thuộc vào câu trả lời do máy tạo ra và bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Vì vậy, hiệu quả của chương trình không chỉ phụ thuộc vào số lượng khóa học hay học sinh tham gia, mà còn ở chất lượng giảng dạy, khả năng tiếp cận công nghệ bình đẳng và việc ứng dụng kiến thức vào thực tế.

Từ việc làm quen với AI ngay từ bậc tiểu học đến đào tạo chuyên sâu tại đại học, Ấn Độ đang từng bước xây dựng một hệ thống phát triển nhân lực công nghệ từ sớm và liên tục. Đây không đơn thuần là sự thay đổi trong chương trình giáo dục, mà còn là sự chuẩn bị cho tương lai của nền kinh tế, khi AI ngày càng tác động sâu rộng đến việc làm, sản xuất và đời sống xã hội.