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Ấn Độ đưa vào vận hành đoàn tàu chạy bằng hydro đầu tiên

Thứ Sáu, 15:08, 17/07/2026
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VOV.VN - Hôm nay (17/7), Ấn Độ đã chính thức đưa vào vận hành đoàn tàu chạy bằng hydro đầu tiên, đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược hiện đại hóa ngành đường sắt, thúc đẩy giao thông xanh và thực hiện mục tiêu giảm phát thải carbon.

Thủ tướng Narendra Modi đã trực tiếp chủ trì lễ đưa đoàn tàu vào khai thác tại thành phố Jind, thuộc bang Haryana, miền Bắc Ấn Độ.

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Đoàn tàu chạy bằng hydro đầu tiên của Ấn Độ. Ảnh: Bộ Đường sắt Ấn Độ.

Đây được xem là dấu mốc quan trọng trong quá trình hiện đại hóa ngành đường sắt, thể hiện quyết tâm của Ấn Độ trong việc phát triển hệ thống giao thông xanh, ứng dụng công nghệ sạch và giảm phát thải carbon.

Đoàn tàu sẽ khai thác trên tuyến đường sắt dài 89 km nối thành phố Jind với Sonipat. Mỗi ngày, tàu thực hiện hai chuyến khứ hồi, vận hành với tốc độ từ 75 đến 120 km/h, đi qua 12 nhà ga và mất khoảng hai giờ để hoàn thành hành trình. Đoàn tàu gồm 10 toa, trong đó có hai toa đầu máy và tám toa chở khách, với sức chứa tối đa khoảng 2.600 hành khách.

Với dự án này, Ấn Độ trở thành một trong số ít quốc gia trên thế giới, cùng với Đức, Nhật Bản, Trung Quốc và Mỹ, nghiên cứu và thử nghiệm công nghệ hydro trong vận tải đường sắt. Chính phủ Ấn Độ cho biết đây là một dấu mốc quan trọng, thể hiện quyết tâm phát triển hệ thống giao thông hiện đại, tiết kiệm năng lượng và thân thiện với môi trường.

Công nghệ pin nhiên liệu hydro tạo ra điện thông qua phản ứng hóa học giữa hydro và oxy, với sản phẩm phát thải chủ yếu là hơi nước. Nhờ đó, công nghệ này được xem là giải pháp thay thế sạch cho các phương tiện vận tải sử dụng nhiên liệu hóa thạch và đang được nhiều quốc gia nghiên cứu nhằm thúc đẩy giao thông bền vững.

Trong giai đoạn đầu vận hành, các kỹ sư và chuyên gia được đào tạo chuyên sâu sẽ đi cùng đoàn tàu để giám sát kỹ thuật. Chính phủ Ấn Độ cũng yêu cầu áp dụng quy trình kiểm định, bảo dưỡng định kỳ và giám sát hệ thống tiếp nhiên liệu 24/7 nhằm bảo đảm vận hành an toàn, ổn định và tạo nền tảng cho việc mở rộng công nghệ hydro trong ngành đường sắt thời gian tới.

Lê Dũng/VOV-New Delhi
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