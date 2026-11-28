Cảnh sát Delhi cho biết đã giải cứu 164 công dân nước ngoài, gồm 92 người Indonesia và 72 người Malaysia, trong chiến dịch triệt phá một mạng lưới bị cáo buộc mua bán người và tổ chức lừa đảo trên không gian mạng tại Noida, bang Uttar Pradesh, khu vực giáp thủ đô New Delhi.

Ảnh minh họa. Ảnh: ANI

Theo kết quả điều tra ban đầu, các nạn nhân tại Indonesia và Malaysia đã được đưa sang Ấn Độ bằng những lời mời làm việc hấp dẫn trong lĩnh vực công nghệ thông tin tại quốc gia Nam Á này. Họ được đưa đến nước này theo từng đợt trong khoảng 3-4 tháng qua, chủ yếu bằng thị thực kinh doanh. Tuy nhiên, sau khi đến nơi, hộ chiếu của họ bị thu giữ, việc đi lại và liên lạc với gia đình bị kiểm soát. Các nạn nhân được bố trí ở trong một khu nhà lưu trú và bị đưa đến làm việc tại một trung tâm lừa đảo trực tuyến.

Cảnh sát cho biết những người này bị buộc phải sử dụng các kịch bản có sẵn, tạo tài khoản mạng xã hội với danh tính phụ nữ giả mạo, chủ động tiếp cận và xây dựng quan hệ với những người tại Indonesia và Malaysia. Sau khi tạo được lòng tin, họ tìm cách dụ dỗ các nạn nhân chuyển tiền vào những nền tảng đầu tư, giao dịch chứng khoán trực tuyến giả mạo, với cam kết lợi nhuận cao. Những nền tảng này được vận hành thông qua website, ứng dụng điện thoại và các nhóm trên WhatsApp.

Vụ việc được phát hiện sau khi cảnh sát nhận được thông tin về một trung tâm tổng đài quốc tế có dấu hiệu hoạt động bất hợp pháp. Qua kiểm tra và thu thập chứng cứ, lực lượng chức năng tiến hành đột kích, giải cứu toàn bộ 164 người nước ngoài.

Trong chiến dịch, cảnh sát thu giữ 355 điện thoại di động, 168 máy tính để bàn, 26 máy tính xách tay cùng hàng chục thẻ SIM và 174 hộ chiếu của công dân Indonesia, Malaysia.

Cảnh sát đã bắt giữ một công dân Malaysia 25 tuổi, được xác định là Tan Guan Wei, để điều tra vai trò trong việc điều hành hoạt động và tuyển mộ người nước ngoài. Hai nghi phạm người Ấn Độ có liên quan đến việc tổ chức đường dây, được xác định là Sunil Kumar và Sushil Kumar, hiện đang bị truy tìm. Cơ quan điều tra cũng đang lần theo các giao dịch tài chính, xác định những người hưởng lợi và quy mô thiệt hại do mạng lưới gây ra.

Vụ việc thu hút sự chú ý bởi trong nhiều năm qua, Ấn Độ chủ yếu được biết đến với các hoạt động giải cứu công dân nước này bị dụ dỗ sang Myanmar, Campuchia và Lào làm việc trong các trung tâm lừa đảo trực tuyến. Tuy nhiên, vụ việc tại Noida cho thấy chiều hướng ngược lại: các mạng lưới tội phạm bị cáo buộc đưa người nước ngoài vào Ấn Độ, biến họ thành lao động bị cưỡng ép để thực hiện hành vi lừa đảo xuyên biên giới.

Vụ việc một lần nữa cảnh báo về những rủi ro từ các lời mời làm việc ở nước ngoài không được kiểm chứng, đồng thời cho thấy sự kết hợp ngày càng phức tạp giữa mua bán người, cưỡng bức lao động và tội phạm công nghệ cao.