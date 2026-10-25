English
/ THẾ GIỚI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Ấn Độ nâng mức cảnh giác trước nguy cơ bão mạnh trên vịnh Bengal

Chủ Nhật, 16:49, 25/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ấn Độ đang khẩn trương chuẩn bị ứng phó với một cơn bão có khả năng mạnh lên trên vịnh Bengal, đe dọa khu vực bờ biển phía đông nước này trong những ngày tới.

Theo dự báo ngày 25/10 của Cơ quan Khí tượng Ấn Độ (IMD), hệ thống áp thấp trên vịnh Bengal có thể phát triển thành bão và tiến vào bờ biển bang Andhra Pradesh vào khoảng ngày 28/10.

Khu vực ven biển bang Andhra Pradesh có nguy cơ chịu ảnh hưởng trực tiếp. Bão có thể mang theo gió mạnh, mưa lớn đến rất lớn, làm gia tăng nguy cơ ngập lụt, ảnh hưởng đến giao thông, hoạt động sản xuất và đời sống của người dân.

An Do nang muc canh giac truoc nguy co bao manh tren vinh bengal hinh anh 1
Áp thấp trên khu vực phía đông và đông nam vịnh Bengal đang mạnh lên, dự kiến phát triển thành bão trong ngày 26/10 và có thể đạt cường độ bão rất mạnh trước khi đổ bộ Ấn Độ. Ảnh: Business-standard

Bang Odisha lân cận cũng đã chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa cơn bão. Dự báo một số huyện phía nam Odisha vẫn có thể chịu ảnh hưởng của hoàn lưu bão, mưa lớn và gió mạnh. Chính quyền bang đã tăng cường lực lượng cứu hộ, chuẩn bị các địa điểm sơ tán, theo dõi tình hình tại những khu vực có nguy cơ cao và triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn cho người dân. Khoảng 60 đội thuộc Lực lượng Ứng phó Thảm họa nhanh Odisha (ODRAF), 17 đội thuộc Lực lượng Ứng phó Thảm họa quốc gia (NDRF) và 225 đội cứu hỏa được đặt trong tình trạng sẵn sàng. Một số địa phương cũng lên kế hoạch tạm đóng cửa trường học trong hai ngày 28-29/10, để hạn chế rủi ro.

Công tác chuẩn bị được tiến hành sớm nhằm giảm thiểu thiệt hại có thể xảy ra, nhất là tại các khu vực ven biển, vùng trũng thấp và những nơi dễ bị chia cắt khi mưa lớn kéo dài. Người dân được khuyến cáo theo dõi thông báo của cơ quan chức năng, tránh ra khơi trong thời gian nguy hiểm và tuân thủ hướng dẫn sơ tán khi cần thiết.

Tên gọi bão Arnab sẽ được sử dụng khi hệ thống chính thức mạnh lên thành bão nhiệt đới theo quy trình đặt tên. Cục Khí tượng Ấn Độ (IMD) cho biết, lượng mưa có thể đi kèm với giông bão, sấm sét và gió giật mạnh trên mặt đất, đạt tốc độ 60-70 km/h. Ngư dân được khuyến cáo không nên ra khơi từ ngày 24/10.

Đình Nam/VOV-New Delhi
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Ấn Độ và Ba Lan nhất trí tăng gấp đôi thương mại song phương vào năm 2030
Ấn Độ và Ba Lan nhất trí tăng gấp đôi thương mại song phương vào năm 2030

VOV.VN - Ấn Độ và Ba Lan nhất trí đặt mục tiêu tăng gấp đôi kim ngạch thương mại song phương lên 12 tỷ USD vào năm 2030, đồng thời mở rộng hợp tác trong quốc phòng, công nghệ cao, năng lượng và khoáng sản thiết yếu.

Ấn Độ và Ba Lan nhất trí tăng gấp đôi thương mại song phương vào năm 2030

Ấn Độ và Ba Lan nhất trí tăng gấp đôi thương mại song phương vào năm 2030

VOV.VN - Ấn Độ và Ba Lan nhất trí đặt mục tiêu tăng gấp đôi kim ngạch thương mại song phương lên 12 tỷ USD vào năm 2030, đồng thời mở rộng hợp tác trong quốc phòng, công nghệ cao, năng lượng và khoáng sản thiết yếu.

Ấn Độ và EU kỳ vọng ký FTA trước cuối năm 2026
Ấn Độ và EU kỳ vọng ký FTA trước cuối năm 2026

VOV.VN - Bộ trưởng Thương mại và Công nghiệp Ấn Độ Piyush Goyal tin tưởng FTA Ấn Độ - EU có thể được ký trước cuối năm nay, triển khai trong 4-5 tháng tới.

Ấn Độ và EU kỳ vọng ký FTA trước cuối năm 2026

Ấn Độ và EU kỳ vọng ký FTA trước cuối năm 2026

VOV.VN - Bộ trưởng Thương mại và Công nghiệp Ấn Độ Piyush Goyal tin tưởng FTA Ấn Độ - EU có thể được ký trước cuối năm nay, triển khai trong 4-5 tháng tới.

6.000 tấn bạc “đổ về” Ấn Độ trước mùa lễ hội Diwali
6.000 tấn bạc “đổ về” Ấn Độ trước mùa lễ hội Diwali

VOV.VN - Ấn Độ cấp thêm giấy phép nhập khẩu bạc với tổng hạn ngạch 6.000 tấn trong sáu tháng, kỳ vọng cải thiện nguồn cung, hạ nhiệt giá trong nước trước lễ hội Diwali ngày 8/11, dù nhu cầu tiêu thụ được dự báo thấp hơn năm ngoái.

6.000 tấn bạc “đổ về” Ấn Độ trước mùa lễ hội Diwali

6.000 tấn bạc “đổ về” Ấn Độ trước mùa lễ hội Diwali

VOV.VN - Ấn Độ cấp thêm giấy phép nhập khẩu bạc với tổng hạn ngạch 6.000 tấn trong sáu tháng, kỳ vọng cải thiện nguồn cung, hạ nhiệt giá trong nước trước lễ hội Diwali ngày 8/11, dù nhu cầu tiêu thụ được dự báo thấp hơn năm ngoái.

 
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ