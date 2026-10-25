Ấn Độ nâng mức cảnh giác trước nguy cơ bão mạnh trên vịnh Bengal

Theo dự báo ngày 25/10 của Cơ quan Khí tượng Ấn Độ (IMD), hệ thống áp thấp trên vịnh Bengal có thể phát triển thành bão và tiến vào bờ biển bang Andhra Pradesh vào khoảng ngày 28/10.

Khu vực ven biển bang Andhra Pradesh có nguy cơ chịu ảnh hưởng trực tiếp. Bão có thể mang theo gió mạnh, mưa lớn đến rất lớn, làm gia tăng nguy cơ ngập lụt, ảnh hưởng đến giao thông, hoạt động sản xuất và đời sống của người dân.

Áp thấp trên khu vực phía đông và đông nam vịnh Bengal đang mạnh lên, dự kiến phát triển thành bão trong ngày 26/10 và có thể đạt cường độ bão rất mạnh trước khi đổ bộ Ấn Độ. Ảnh: Business-standard

Bang Odisha lân cận cũng đã chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa cơn bão. Dự báo một số huyện phía nam Odisha vẫn có thể chịu ảnh hưởng của hoàn lưu bão, mưa lớn và gió mạnh. Chính quyền bang đã tăng cường lực lượng cứu hộ, chuẩn bị các địa điểm sơ tán, theo dõi tình hình tại những khu vực có nguy cơ cao và triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn cho người dân. Khoảng 60 đội thuộc Lực lượng Ứng phó Thảm họa nhanh Odisha (ODRAF), 17 đội thuộc Lực lượng Ứng phó Thảm họa quốc gia (NDRF) và 225 đội cứu hỏa được đặt trong tình trạng sẵn sàng. Một số địa phương cũng lên kế hoạch tạm đóng cửa trường học trong hai ngày 28-29/10, để hạn chế rủi ro.

Công tác chuẩn bị được tiến hành sớm nhằm giảm thiểu thiệt hại có thể xảy ra, nhất là tại các khu vực ven biển, vùng trũng thấp và những nơi dễ bị chia cắt khi mưa lớn kéo dài. Người dân được khuyến cáo theo dõi thông báo của cơ quan chức năng, tránh ra khơi trong thời gian nguy hiểm và tuân thủ hướng dẫn sơ tán khi cần thiết.

Tên gọi bão Arnab sẽ được sử dụng khi hệ thống chính thức mạnh lên thành bão nhiệt đới theo quy trình đặt tên. Cục Khí tượng Ấn Độ (IMD) cho biết, lượng mưa có thể đi kèm với giông bão, sấm sét và gió giật mạnh trên mặt đất, đạt tốc độ 60-70 km/h. Ngư dân được khuyến cáo không nên ra khơi từ ngày 24/10.