Ấn Độ phê duyệt gói mua sắm quốc phòng 25 tỷ USD

Theo Bộ Quốc phòng Ấn Độ, gói đề xuất mua sắm vừa được thông qua, gồm các loại máy bay vận tải, hệ thống phòng không S-400 của Nga và các dòng máy bay tấn công không người lái.

Gói mua sắm vũ khí lớn này cũng bao gồm đạn xuyên giáp cho xe tăng, hệ thống pháo và thiết bị giám sát trên không cho lục quân; kéo dài niên hạn sử dụng của dòng máy bay chiến đấu Sukhoi-30; đồng thời bổ sung tàu đệm khí cho lực lượng bảo vệ bờ biển.

Kế hoạch mua sắm vũ khí được đưa ra chỉ 1 tháng, sau khi Ấn Độ đã thông qua gói mua sắm quốc phòng lớn khác trị giá 40 tỷ USD. Trong đó có kế hoạch mua thêm máy bay chiến đấu Rafale của Pháp, cho không quân và máy bay tuần thám biển Boeing P-8I cho hải quân.

Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Ấn Độ cũng đã ký hợp đồng trị giá 4,45 tỷ Rupee (khoảng 47 triệu USD) với công ty JSC Rosoboronexport của Nga, để mua các hệ thống tên lửa phòng không Tunguska phục vụ lục quân.

Tính chung trong năm tài khóa kết thúc vào ngày 31/3, Ấn Độ đã phê duyệt 55 đề xuất mua sắm quốc phòng, với tổng trị giá 71 tỷ USD và ký hợp đồng cho 503 đề xuất khác, trị giá khoảng 24 tỷ USD. Đây là mức cao nhất trong 1 năm tài khóa.

Theo dữ liệu từ Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI), Ấn Độ là nước nhập khẩu vũ khí lớn thứ hai thế giới trong giai đoạn 2021 - 2025, chiếm 8,2% thị phần toàn cầu, chỉ sau Ukraine. Về chi tiêu quân sự, Ấn Độ đứng trong nhóm 5 quốc gia hàng đầu cùng với Mỹ, Trung Quốc, Nga và Anh.

Trong nhiều thập kỷ, Ấn Độ đã triển khai chương trình hiện đại hóa các trang bị có nguồn gốc từ thời Liên Xô, đồng thời mở rộng hợp tác quốc phòng với các đối tác như Pháp, Israel, Mỹ và Đức. Những năm gần đây, nước này cũng đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng trong nước, từ sản xuất pháo, máy bay không người lái đến tiêm kích và tàu ngầm.