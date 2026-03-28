Ấn Độ phê duyệt gói mua sắm quốc phòng 25 tỷ USD

Thứ Bảy, 05:54, 28/03/2026
VOV.VN - Ngày 27/3, Ấn Độ đã phê duyệt khoản ngân sách trị giá 25 tỷ USD để mua sắm quốc phòng, đẩy nhanh tiến trình hiện đại hóa quân đội, không lâu sau cuộc xung đột với Pakistan.

Theo Bộ Quốc phòng Ấn Độ, gói đề xuất mua sắm vừa được thông qua, gồm các loại máy bay vận tải, hệ thống phòng không S-400 của Nga và các dòng máy bay tấn công không người lái.

Gói mua sắm vũ khí lớn này cũng bao gồm đạn xuyên giáp cho xe tăng, hệ thống pháo và thiết bị giám sát trên không cho lục quân; kéo dài niên hạn sử dụng của dòng máy bay chiến đấu Sukhoi-30; đồng thời bổ sung tàu đệm khí cho lực lượng bảo vệ bờ biển.

Ấn Độ thử nghiệm vũ khí nội địa - Ảnh: ANI

Kế hoạch mua sắm vũ khí được đưa ra chỉ 1 tháng, sau khi Ấn Độ đã thông qua gói mua sắm quốc phòng lớn khác trị giá 40 tỷ USD. Trong đó có kế hoạch mua thêm máy bay chiến đấu Rafale của Pháp, cho không quân và máy bay tuần thám biển Boeing P-8I cho hải quân.

Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Ấn Độ cũng đã ký hợp đồng trị giá 4,45 tỷ Rupee (khoảng 47 triệu USD) với công ty JSC Rosoboronexport của Nga, để mua các hệ thống tên lửa phòng không Tunguska phục vụ lục quân.

Tính chung trong năm tài khóa kết thúc vào ngày 31/3, Ấn Độ đã phê duyệt 55 đề xuất mua sắm quốc phòng, với tổng trị giá 71 tỷ USD và ký hợp đồng cho 503 đề xuất khác, trị giá khoảng 24 tỷ USD. Đây là mức cao nhất trong 1 năm tài khóa.

Theo dữ liệu từ Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI), Ấn Độ là nước nhập khẩu vũ khí lớn thứ hai thế giới trong giai đoạn 2021 - 2025, chiếm 8,2% thị phần toàn cầu, chỉ sau Ukraine. Về chi tiêu quân sự, Ấn Độ đứng trong nhóm 5 quốc gia hàng đầu cùng với Mỹ, Trung Quốc, Nga và Anh.

Trong nhiều thập kỷ, Ấn Độ đã triển khai chương trình hiện đại hóa các trang bị có nguồn gốc từ thời Liên Xô, đồng thời mở rộng hợp tác quốc phòng với các đối tác như Pháp, Israel, Mỹ và Đức. Những năm gần đây, nước này cũng đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng trong nước, từ sản xuất pháo, máy bay không người lái đến tiêm kích và tàu ngầm. 

Đình Nam/VOV-New Delhi
Cháy xe khách ở Ấn Độ khiến hàng chục người thương vong
VOV.VN - Sáng sớm 26/3, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra tại bang Andhra Pradesh, miền Nam Ấn Độ, khi một xe chở khách va chạm với xe tải và bốc cháy dữ dội, khiến ít nhất 13 người thiệt mạng và hơn 20 người khác bị thương.

VOV.VN - Sáng sớm 26/3, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra tại bang Andhra Pradesh, miền Nam Ấn Độ, khi một xe chở khách va chạm với xe tải và bốc cháy dữ dội, khiến ít nhất 13 người thiệt mạng và hơn 20 người khác bị thương.

Ấn Độ công bố các mục tiêu khí hậu cho năm 2035

VOV.VN - Sau nhiều tháng chờ đợi, ngày 25/3, Ấn Độ đã chính thức công bố các mục tiêu khí hậu cho năm 2035, với mức điều chỉnh tăng nhẹ so với các cam kết trước đó cho năm 2030.

VOV.VN - Sau nhiều tháng chờ đợi, ngày 25/3, Ấn Độ đã chính thức công bố các mục tiêu khí hậu cho năm 2035, với mức điều chỉnh tăng nhẹ so với các cam kết trước đó cho năm 2030.

Ấn Độ lập Nhóm tăng cường ứng phó rủi ro từ xung đột Trung Đông

VOV.VN - Ngày 22/3, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã chủ trì hai cuộc họp quan trọng, kéo dài nhiều giờ đồng hồ, với các Bộ trưởng liên bang và Ủy ban Nội các về An ninh (CCS), nhằm đánh giá các tác động của xung đột Trung Đông, đồng thời bàn các biện pháp giảm thiểu rủi ro đối với nền kinh tế và đời sống người dân.

VOV.VN - Ngày 22/3, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã chủ trì hai cuộc họp quan trọng, kéo dài nhiều giờ đồng hồ, với các Bộ trưởng liên bang và Ủy ban Nội các về An ninh (CCS), nhằm đánh giá các tác động của xung đột Trung Đông, đồng thời bàn các biện pháp giảm thiểu rủi ro đối với nền kinh tế và đời sống người dân.

