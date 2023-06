Ấn Độ phê duyệt kế hoạch dự trữ lương thực lớn nhất thế giới

Hiệp định Thương mại tự do New Zealand - Anh chính thức có hiệu lực

VOV.VN - Bắt đầu từ hôm nay (31/5), Hiệp định Thương mại tự do New Zealand - Vương quốc Anh sẽ bắt đầu có hiệu lực, hứa hẹn sẽ thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa quan hệ kinh tế, thương mại giữa hai nước; góp phần tạo cú hích cho đà tăng trưởng của nền kinh tế New Zealand.