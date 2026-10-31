Ấn Độ phóng vệ tinh định vị thế hệ mới, tăng năng lực tự chủ công nghệ

Sự kiện được kỳ vọng góp phần nâng cao năng lực của hệ thống định vị vệ tinh (NavIC) do Ấn Độ tự phát triển, giảm sự phụ thuộc vào các công nghệ nước ngoài.

Tên lửa Ấn Độ GSLV-F18 của ISRO trước khi phóng vệ tinh dẫn đường NVS-03. Ảnh: ANI.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi nhấn mạnh, vụ phóng đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc củng cố hệ thống định vị vệ tinh nội địa, đồng thời khẳng định năng lực và sự sáng tạo của đội ngũ khoa học vũ trụ đang góp phần nâng cao vị thế của Ấn Độ.

Trước đó, đêm qua (30/10), tên lửa GSLV-F18 đã được phóng từ Trung tâm Vũ trụ Satish Dhawan ở bang Andhra Pradesh, miền Nam Ấn Độ, đưa vệ tinh NVS-03 lên không gian. Sau khi tách khỏi tên lửa, vệ tinh đã được đưa vào quỹ đạo chuyển tiếp địa tĩnh theo kế hoạch. Đây là vệ tinh thứ ba thuộc thế hệ vệ tinh định vị mới của Ấn Độ, được thiết kế nhằm duy trì và nâng cao chất lượng dịch vụ của hệ thống định vị vệ tinh (NavIC). Hệ thống này cung cấp thông tin về vị trí, dẫn đường và thời gian, với phạm vi phục vụ trên toàn lãnh thổ Ấn Độ và khu vực mở rộng tới khoảng 1.500 km bên ngoài biên giới nước này.

Điểm đáng chú ý của NVS-03 là vệ tinh được trang bị đồng hồ nguyên tử do Ấn Độ tự phát triển. Đây là thiết bị có độ chính xác rất cao, giúp vệ tinh xác định thời gian chuẩn để tính toán vị trí của người sử dụng.

Chủ tịch Tổ chức Nghiên cứu vũ trụ Ấn Độ (ISRO) V. Narayanan cho biết, với việc đưa NVS-03 lên quỹ đạo, Ấn Độ đã đưa đồng hồ nguyên tử thứ ba do nước này tự phát triển vào không gian. Hai thiết bị trước đó đang hoạt động trên quỹ đạo. Ông đánh giá đây là bước tiến quan trọng trong nỗ lực làm chủ các công nghệ then chốt của chương trình định vị vệ tinh quốc gia.

Hệ thống định vị vệ tinh NavIC được xem là một tài sản chiến lược của Ấn Độ, giúp nước này chủ động hơn trong việc cung cấp dịch vụ định vị và đồng bộ thời gian, thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào các hệ thống nước ngoài như GPS của Mỹ. Công nghệ này có tiềm năng phục vụ nhiều lĩnh vực, từ giao thông, hàng hải đến quản lý hạ tầng và các hoạt động dân sự khác.

Thành công của NVS-03 tiếp tục cho thấy nỗ lực của Ấn Độ trong việc phát triển năng lực công nghệ vũ trụ, tăng cường tính độc lập về công nghệ và mở rộng các ứng dụng vệ tinh phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.