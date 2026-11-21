Vaccine mới của Ấn Độ được kỳ vọng giúp tăng cường khả năng phòng, chống dịch bệnh, giảm thiệt hại cho ngành chăn nuôi gia cầm và bảo vệ sinh kế của hàng triệu hộ nông dân.

Lễ công bố vaccine H5N1 cho gia cầm. Ảnh: ANI

Vaccine do các nhà khoa học thuộc Viện Quốc gia về bệnh động vật nguy hiểm cao (NIHSAD), trực thuộc Hội đồng Nghiên cứu Nông nghiệp Ấn Độ (ICAR), nghiên cứu và phát triển. Sản phẩm được Bộ trưởng Nông nghiệp và Phúc lợi nông dân Ấn Độ Shivraj Singh Chouhan công bố tại thành phố Bhopal, bang Madhya Pradesh.

Theo nhóm nghiên cứu, đây là vaccine nội địa đầu tiên được phát triển để phòng chủng cúm gia cầm H5N1. Với mức giá chỉ 1-2 rupee cho mỗi liều tiêm phòng, tương đương khoảng 300-600 đồng Việt Nam, sản phẩm được kỳ vọng giúp người chăn nuôi giảm đáng kể chi phí phòng bệnh, đồng thời tạo điều kiện triển khai các biện pháp bảo vệ đàn gia cầm trên diện rộng.

Phát biểu tại lễ công bố, Bộ trưởng Shivraj Singh Chouhan nhấn mạnh, chăn nuôi gia súc, gia cầm là một trụ cột quan trọng của kinh tế nông thôn Ấn Độ, mang lại nguồn thu nhập thường xuyên cho hàng triệu hộ gia đình bên cạnh hoạt động trồng trọt. Theo ông, lĩnh vực chăn nuôi đóng góp khoảng 14% GDP của Ấn Độ, trong khi ngành gia cầm đóng góp thêm khoảng 1%.

Thực tế, dịch bệnh trên vật nuôi đang gây ra những tổn thất kinh tế rất lớn tại Ấn Độ. Theo số liệu được Bộ trưởng Chouhan công bố, các bệnh truyền nhiễm như lở mồm long móng, viêm da nổi cục, bệnh Brucella và dịch tả dê đã gây thiệt hại tổng cộng khoảng 560 tỷ rupee cho Ấn Độ và người chăn nuôi. Vì vậy, việc chủ động nghiên cứu, sản xuất vaccine trong nước có ý nghĩa quan trọng đối với an ninh chăn nuôi và thu nhập của người dân.

"Đây là biểu tượng của một Ấn Độ tự lực và phát triển. Sự kiện này minh chứng cho năng lực của Ấn Độ và các nhà khoa học của chúng tôi đã chứng tỏ được bản lĩnh của mình với thế giới. Điều này cung cấp sự bảo vệ thiết thực cho những người làm trong ngành chăn nuôi gia cầm. Suy cho cùng, chúng tôi không chỉ quan tâm đến con người mà chúng tôi còn dành tình cảm cho cả các loài gia cầm".

Ấn Độ ghi nhận ổ dịch cúm gia cầm đầu tiên tại bang Maharashtra vào năm 2006, khiến gần 1 triệu con gà chết. Để ngăn chặn dịch lây lan, hàng trăm nghìn con gia cầm khác cũng phải tiêu hủy. Kể từ đó, nước này đã ghi nhận hơn 500 đợt bùng phát dịch cúm gia cầm.

Đáng chú ý, virus H5N1 không chỉ gây thiệt hại cho ngành chăn nuôi mà còn có khả năng lây nhiễm sang một số loài động vật có vú và con người. Điều này khiến việc chủ động phòng ngừa, kiểm soát dịch bệnh trên đàn gia cầm trở thành vấn đề quan trọng đối với cả ngành nông nghiệp và sức khỏe cộng đồng.

Việc phát triển thành công vaccine cúm gia cầm H5N1 với chi phí thấp được xem là bước tiến đáng chú ý của Ấn Độ trong nghiên cứu khoa học thú y và tự chủ công nghệ sinh học. Nếu được triển khai hiệu quả, vaccine không chỉ góp phần bảo vệ đàn gia cầm mà còn giúp người chăn nuôi hạn chế nguy cơ mất trắng khi dịch bệnh bùng phát, qua đó củng cố sinh kế và kinh tế nông thôn.