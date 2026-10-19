Ấn Độ siết kiểm soát thông tin gây hiểu nhầm trên Facebook và Instagram

Trong thông báo gửi Meta mới được công bố, Bộ Điện tử và Công nghệ Thông tin Ấn Độ yêu cầu tập đoàn này xem xét lại cơ chế xếp hạng và đề xuất nội dung, tránh tình trạng một số thông tin được ưu tiên hiển thị hoặc đề xuất lặp đi lặp lại, khiến người dùng tiếp cận thông tin thiếu đa dạng.

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Bộ này đặc biệt yêu cầu Meta cung cấp đầy đủ bối cảnh đối với các hình ảnh, video, đồ họa và nội dung liên quan đến những sự kiện công cộng đang diễn ra, nhất là khi người dùng khó xác định tính xác thực, thời gian, địa điểm hoặc hoàn cảnh của sự việc.

Trước đó, Bộ Điện tử và Công nghệ Thông tin Ấn Độ cho biết Bộ này đã nhận được báo cáo từ các cơ quan chức năng cho thấy hệ thống đề xuất của Meta có dấu hiệu ưu tiên một số loại nội dung nhất định. Cơ quan này yêu cầu Meta hạn chế việc khuếch đại không cân xứng những thông tin có khả năng gây hiểu nhầm, bị chỉnh sửa hoặc tách khỏi bối cảnh thực tế.

Đồng thời, Meta được yêu cầu tăng cường cơ chế phát hiện, rà soát và xử lý kịp thời các nội dung lan truyền rộng rãi có nguy cơ gây hoang mang, kích động bạo lực hoặc làm rối loạn trật tự công cộng.

Ngoài ra, Bộ Điện tử và Công nghệ Thông tin Ấn Độ cũng yêu cầu Meta phối hợp kịp thời với các cơ quan thực thi pháp luật và cơ quan chức năng có thẩm quyền, bao gồm việc cung cấp thông tin, dữ liệu liên quan và hỗ trợ xử lý các nội dung có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Việc phối hợp phải tuân thủ các yêu cầu pháp lý và thời hạn quy định tại Quy tắc Công nghệ Thông tin năm 2021 của Ấn Độ.