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Ấn Độ sơ tán hàng chục nghìn người trước khi bão Murasu đổ bộ

Thứ Hai, 12:07, 02/11/2026
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VOV.VN - Chính quyền Ấn Độ ngày 2/11 triển khai sơ tán hàng nghìn người dân tại các khu vực ven biển phía đông, khi bão Murasu tiến gần đất liền. Đây là cơn bão thứ hai đổ bộ vào khu vực này chỉ trong vòng chưa đầy một tuần, trong lúc nhiều địa phương vẫn đang khắc phục hậu quả của cơn bão trước đó.

Theo hãng tin Reuters, khoảng 2.000 người tại bang Andhra Pradesh đã được sơ tán và chính quyền dự kiến đưa khoảng 30.000 người đến nơi an toàn. Các lực lượng cứu hộ, ứng phó thiên tai được đặt trong tình trạng sẵn sàng, trong khi người dân tại những khu vực có nguy cơ cao được khuyến cáo tuân thủ hướng dẫn sơ tán.

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Ấn Độ sơ tán hàng chục nghìn người trước khi bão Murasu đổ bộ. Ảnh: The Hindu

Cục Khí tượng Ấn Độ (IMD) cho biết bão Murasu hình thành trên Vịnh Bengal và đã mạnh lên thành bão nhiệt đới rất mạnh. Sức gió duy trì dự kiến đạt 100-110 km/giờ, giật tới 120 km/giờ. Bão có khả năng đổ bộ vào bờ biển phía nam bang Andhra Pradesh, gần thành phố Ongole, từ đêm nay đến rạng sáng mai (3/11).

Hai bang Andhra Pradesh và Tamil Nadu được dự báo chịu ảnh hưởng trực tiếp, với nguy cơ mưa lớn, gió mạnh và ngập lụt tại các khu vực ven biển.

Trước đó, bão Arnab đổ bộ vào Andhra Pradesh ngày 28/10, khiến ít nhất 6 người thiệt mạng, làm hư hại nhà cửa, mùa màng và hệ thống điện. Hơn 180.000 người tại Andhra Pradesh và Odisha đã phải sơ tán trước khi cơn bão này ập đến. 

Châu Anh/VOV1 (biên dịch)
Theo Reuters
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