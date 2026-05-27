Ấn Độ tăng tốc chiến lược sử dụng xăng sinh học để giảm phụ thuộc dầu mỏ nhập khẩu

Sau khi hoàn thành mục tiêu pha trộn 20% ethanol vào xăng E20 sớm hơn 5 năm so với kế hoạch ban đầu, Chính phủ Ấn Độ hiện tiếp tục chuẩn bị cho giai đoạn mới với các loại nhiên liệu E22, E25, E27, E30, thậm chí E85 và E100.

Thủ tướng Ấn Độ phát động chiến dịch sự dụng xăng sinh học năm 2023. Ảnh: ANI

Toàn bộ cây xăng trên khắp Ấn Độ phải có xăng E20, chứa 20% ethanol và đạt chuẩn octane tối thiểu RON95 để bán từ ngày 1/4/2026. Thậm chí, chính phủ Ấn Độ đang lên kế hoạch lắp đặt 5.000 trạm phân phối nhiên liệu E100, tức hoàn toàn bằng ethanol, trên khắp cả nước trong 2 năm tới. Đây được xem là bước ngoặt lớn, đánh dấu giai đoạn tiếp theo trong nỗ lực phát triển nhiên liệu sạch, thúc đẩy đảm bảo an ninh năng lượng; đồng thời cũng hỗ trợ người nông dân trồng mía và ngũ cốc.

Hiện chính phủ Ấn Độ của Thủ tướng Narendra Modi coi việc pha chế ethanol vào xăng là trụ cột trong chiến lược an ninh năng lượng quốc gia, đặc biệt trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông liên tục gây áp lực lên chuỗi cung ứng dầu mỏ toàn cầu.

Giới chức Ấn Độ cho rằng việc tăng tỷ lệ ethanol trong xăng không chỉ giúp giảm nhập khẩu nhiên liệu hóa thạch mà còn tạo ra thị trường tiêu thụ khổng lồ cho nông sản trong nước. Công suất sản xuất ethanol của Ấn Độ hiện đã tăng gần gấp 10 lần so với năm 2014, đạt gần 20 tỷ lít/năm - vượt xa nhu cầu cho chương trình E20 hiện tại.

Mới đây, Cục Tiêu chuẩn Ấn Độ (BIS) đã chính thức ban hành bộ tiêu chuẩn kỹ thuật mới cho các loại nhiên liệu E22, E25, E27 và E30. Động thái này được xem là tín hiệu rõ ràng cho thấy New Delhi đang chuẩn bị hạ tầng pháp lý và kỹ thuật cho giai đoạn pha trộn ethanol cao hơn trong tương lai gần.

Song song đó, Bộ Giao thông Đường bộ Ấn Độ cũng đã đề xuất sửa đổi quy định xe cơ giới để cho phép sử dụng nhiên liệu E85 và E100 đối với các dòng xe tương thích, mở đường cho việc phát triển các mẫu xe có thể vận hành bằng nhiều tỷ lệ ethanol khác nhau.

Theo giới phân tích, chiến lược ethanol của Ấn Độ mang ý nghĩa kinh tế và địa chính trị sâu sắc. Ngoài mục tiêu môi trường, New Delhi đang muốn xây dựng một “lá chắn năng lượng” trước các cú sốc dầu mỏ toàn cầu, đồng thời thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn thông qua nhu cầu nguyên liệu ethanol từ mía, ngô, ngũ cốc.

Một số chuyên gia nhận định nếu triển khai thành công E30 trong giai đoạn 2028-2030, Ấn Độ có thể tiếp tục cắt giảm thêm hàng tỷ USD chi phí nhập khẩu dầu mỗi năm, đồng thời tiến gần hơn mục tiêu phát thải ròng bằng “0” vào năm 2070.

Tuy nhiên, bên cạnh các lợi ích kinh tế và môi trường, chương trình xăng sinh học của Ấn Độ cũng làm dấy lên một số lo ngại từ người tiêu dùng. Khảo sát của nền tảng LocalCircles cho thấy khoảng một nửa số chủ xe đời cũ phản ánh mức tiêu hao nhiên liệu tăng sau khi chuyển sang sử dụng E20, trong khi một số ý kiến lo ngại động cơ và hệ thống nhiên liệu có thể bị hao mòn nhanh hơn nếu xe không được thiết kế tương thích với ethanol nồng độ cao.

Các chuyên gia cho rằng ethanol có mật độ năng lượng thấp hơn xăng truyền thống, nên hiệu suất nhiên liệu có thể giảm nhẹ ở một số dòng xe cũ. Đây được xem là thách thức kỹ thuật mà ngành công nghiệp ô tô Ấn Độ sẽ phải giải quyết trong quá trình chuyển đổi sang nhiên liệu sinh học quy mô lớn.