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Ấn Độ và EU kỳ vọng ký FTA trước cuối năm 2026

Thứ Sáu, 07:01, 23/10/2026
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VOV.VN - Bộ trưởng Thương mại và Công nghiệp Ấn Độ Piyush Goyal tin tưởng FTA Ấn Độ - EU có thể được ký trước cuối năm nay, triển khai trong 4-5 tháng tới.

 

Phát biểu tại Diễn đàn doanh nghiệp Ấn Độ - Đức ở Thủ đô Berlin, Bộ trưởng Thương mại và Công nghiệp Ấn Độ Piyush Goyal cho biết, sau khi hoàn tất đàm phán, hiệp định đang hướng tới các bước tiếp theo để sớm được ký kết, với điều kiện hoàn thành các thủ tục cần thiết.

Theo ông Goyal, dù tiến trình đàm phán đã kéo dài khoảng 20 năm, các bên đã hoàn tất đàm phán trong 13 tháng gần đây. Việc công bố kết thúc đàm phán ngày 27/1 đánh dấu bước tiến quan trọng trong nỗ lực tăng cường quan hệ thương mại giữa Ấn Độ và khối gồm 27 quốc gia thành viên EU.

Bộ trưởng Thương mại và Công nghiệp Ấn Độ nhấn mạnh, doanh nghiệp không nên chờ đến khi hiệp định chính thức có hiệu lực mới bắt đầu hành động. Thay vào đó, các công ty cần sớm tìm kiếm đối tác, trao đổi sản phẩm mẫu, thống nhất tiêu chuẩn chất lượng và thảo luận giá cả để sẵn sàng mở rộng hoạt động ngay khi các điều khoản thương mại mới được áp dụng.

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Hình ảnh Bộ trưởng Ấn Độ trong chuyến công tác châu Âu. Ảnh: ANI

Ông Goyal cũng kêu gọi doanh nghiệp Đức tăng cường đầu tư và hợp tác với Ấn Độ trong các lĩnh vực sản xuất, công nghệ và đào tạo kỹ năng. Theo ông, thế mạnh về công nghệ và công nghiệp của Đức có thể bổ trợ cho năng lực phát triển cơ sở hạ tầng, công nghệ số và nguồn nhân lực của Ấn Độ, qua đó nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp hai nước.

Bên cạnh đó, hai bên được khuyến khích tăng cường hợp tác nhằm nâng cao khả năng chống chịu của chuỗi cung ứng trước những bất ổn toàn cầu, đồng thời thúc đẩy an ninh kinh tế, chuyển đổi xanh và các công nghệ mới, trong đó có trí tuệ nhân tạo và chất bán dẫn.

Bộ trưởng Piyush Goyal cho rằng, trọng tâm hiện nay là chuyển những tiến triển trong đàm phán thành kết quả kinh tế cụ thể, thông qua việc gắn kết thương mại với đầu tư, sản xuất với nghiên cứu và doanh nghiệp với các cơ sở đào tạo, nghiên cứu.

Cũng trong khuôn khổ chuyến công tác tại Berlin, Đức, ông Goyal đã khai trương Trung tâm Ấn Độ tại Hội đồng Quan hệ Đối ngoại Đức, nhằm thúc đẩy trao đổi và tăng cường hợp tác giữa các bên liên quan của hai nước.

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Ấn Độ công bố FTA và ký thỏa thuận quốc phòng, an ninh với EU

VOV.VN - Hôm nay (27/1), Hội nghị Thượng đỉnh Ấn Độ và Liên minh châu Âu (EU) lần thứ 16 sẽ diễn ra tại thủ đô New Delhi. Tại đây, dự kiến hai bên sẽ công bố việc hoàn tất đàm phán Hiệp định Thương mại Tự do (FTA) song phương và ký Thỏa thuận Đối tác Quốc phòng và An ninh.

Đình Nam/VOV-New Delhi
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