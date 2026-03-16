Ấn Độ xem xét tác động pháp lý từ các cuộc điều tra công nghiệp của Mỹ

Thứ Hai, 20:59, 16/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 16/3, Ấn Độ cho biết nước này đang tiến hành đánh giá các tác động pháp lý từ các cuộc điều tra mới của Mỹ liên quan đến tình trạng dư thừa năng lực sản xuất công nghiệp tại các quốc gia đối tác thương mại, trong đó có Ấn Độ.

Phát biểu với truyền thông, Thứ trưởng Bộ Công thương Ấn Độ Rajesh Agrawal cho biết chính phủ nước này đang theo dõi chặt chẽ động thái của Mỹ và tiến hành phân tích toàn diện các khía cạnh pháp lý cũng như thương mại nhằm xác định những tác động có thể xảy ra đối với quan hệ kinh tế song phương.

Liên quan đến tiến trình đàm phán thương mại giữa hai nước, ông Agrawal cho biết thỏa thuận thương mại Ấn Độ - Mỹ dự kiến sẽ được ký kết chính thức sau khi Washington hoàn tất việc thiết lập cơ cấu thuế quan mới.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh Tòa án Tối cao Mỹ trước đó đã ra phán quyết mức thuế mà Tổng thống Donald Trump áp đặt lên các nước là bất hợp pháp và chính phủ Mỹ có những động thái phản ứng "gây tranh cãi". Hiện New Delhi đang tiến hành các cuộc thảo luận chi tiết với phía Mỹ để làm rõ các vấn đề liên quan.

Trước đó, Ấn Độ dự định ký một thỏa thuận thương mại tạm thời với Mỹ ngay trong tháng 3, như bước đi trung gian trước khi tiến tới một hiệp định thương mại toàn diện trong giai đoạn tiếp theo. Khuôn khổ ban đầu của thỏa thuận được hình thành sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đồng ý giảm một phần các mức thuế cao áp đặt lên hàng hóa nhập khẩu từ Ấn Độ. Đổi lại, New Delhi đưa ra một số cam kết như giảm thuế đối với hàng hóa Mỹ, tăng cường nhập khẩu các sản phẩm của Mỹ và hạn chế mua dầu từ Nga

Tuy nhiên, tiến trình này hiện có nguy cơ bị trì hoãn trong thời gian tới. Nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ cuộc điều tra mới do Mỹ tiến hành đối với 16 đối tác thương mại, trong đó có Ấn Độ về tình trạng dư thừa năng lực sản xuất công nghiệp trong các ngành chế tạo.

Lê Dũng/VOV-New Delhi
Ấn Độ: Đối thoại với Iran là cách hiệu quả nhất để “thông tuyến” Hormuz
VOV.VN - Ngày 15/3, Ấn Độ đã lên tiếng ủng hộ giải pháp ngoại giao và đối thoại trực tiếp với Iran, khẳng định đây là cách hiệu quả nhất để hàng hóa có thể lưu thông trở lại qua eo biển Hormuz.

Cháy bệnh viện ở Ấn Độ khiến hơn 20 người chết và bị thương

VOV.VN - Ít nhất 10 bệnh nhân đã thiệt mạng và 11 nhân viên bị bỏng trong một vụ hỏa hoạn bùng phát tại khu chăm sóc chăm sóc đặc biệt của một bệnh viện ở bang Odisha, miền Đông Ấn Độ.

Khám phá vẻ đẹp của Quần thể hang động Ajanta (Ấn Độ)

VOV.VN - Quần thể hang động Ajanta là một trong những di tích lịch sử nổi tiếng nhất ở Ấn Độ. Nằm ở bang Maharashtra, đây là một quần thể hang động được chạm khắc trên đá, nổi tiếng với những bức tranh và tác phẩm điêu khắc tuyệt đẹp. Quần thể này là một phần quan trọng của di sản văn hóa và nghệ thuật của Ấn Độ.

